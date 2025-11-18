Tính đến tối 17/11, mưa lũ và sạt lở đất tại miền Trung làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 219 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Tài xế xe tải tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn ở xã La Lay (Quảng Trị), hậu quả cả xe lẫn tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, từ 7h ngày 16/11 đến 13h ngày 17/11 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rất to. Tổng lượng mưa tại Huế và Khánh Hòa phổ biến 150-300 mm, cá biệt tại Bình Điền (Huế) 1.085 mm; Đà Nẵng 100-200 mm, có nơi trên 700 mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi 80-180 mm, có nơi trên 700 mm; Gia Lai, Đắk Lắk 50-120 mm, có nơi trên 840 mm.

Mưa to đến rất to trên diện rộng, nhất là mưa lớn cục bộ xảy ra ngay sau các đợt mưa lũ kéo dài suốt tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 tiếp tục gây lũ lớn, ngập lụt sâu tại các đô thị và vùng thấp trũng, đặc biệt xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng đến tối 17/11, mưa lũ và sạt lở đất làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương. Trong đó, riêng sự cố sạt lở xảy ra đêm 16/11 tại khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa làm 6 người chết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả liên tiếp của đồng bào miền Trung trước cảnh "lũ chồng lũ", "bão chồng bão".

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tại khu vực dự báo xảy ra mưa, lũ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Các địa phương tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ Nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, nhất là các gia đình có người chết, mất tích, những người bị thương tật; chăm lo chỗ ở đối với các hộ dân bị mất nhà cửa; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt, điện, sóng viễn thông cho người dân...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương tập trung ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước... ngay sau thiên tai.

Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau thiên tai; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc kịp thời chỉ đạo sử dụng nguồn lực dự trữ của trung ương để hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định.