Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa lũ, sạt lở ở miền Trung làm 12 người chết và mất tích

  • Thứ ba, 18/11/2025 08:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tính đến tối 17/11, mưa lũ và sạt lở đất tại miền Trung làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 219 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Mua lu mien Trung anh 1

Tài xế xe tải tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn ở xã La Lay (Quảng Trị), hậu quả cả xe lẫn tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, từ 7h ngày 16/11 đến 13h ngày 17/11 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rất to. Tổng lượng mưa tại Huế và Khánh Hòa phổ biến 150-300 mm, cá biệt tại Bình Điền (Huế) 1.085 mm; Đà Nẵng 100-200 mm, có nơi trên 700 mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi 80-180 mm, có nơi trên 700 mm; Gia Lai, Đắk Lắk 50-120 mm, có nơi trên 840 mm.

Mưa to đến rất to trên diện rộng, nhất là mưa lớn cục bộ xảy ra ngay sau các đợt mưa lũ kéo dài suốt tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 tiếp tục gây lũ lớn, ngập lụt sâu tại các đô thị và vùng thấp trũng, đặc biệt xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng đến tối 17/11, mưa lũ và sạt lở đất làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương. Trong đó, riêng sự cố sạt lở xảy ra đêm 16/11 tại khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa làm 6 người chết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả liên tiếp của đồng bào miền Trung trước cảnh "lũ chồng lũ", "bão chồng bão".

Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tại khu vực dự báo xảy ra mưa, lũ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý, huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Các địa phương tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ Nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, nhất là các gia đình có người chết, mất tích, những người bị thương tật; chăm lo chỗ ở đối với các hộ dân bị mất nhà cửa; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt, điện, sóng viễn thông cho người dân...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương tập trung ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước... ngay sau thiên tai.

Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau thiên tai; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc kịp thời chỉ đạo sử dụng nguồn lực dự trữ của trung ương để hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định.

Toàn cảnh vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê

Mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê tối 16/11, khiến một xe khách bị đất đá vùi lấp, nhiều người tử vong và bị thương.

16 giờ trước

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đường đèo Prenn

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn sau khi một đoạn đường dài khoảng 100m bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa giao thông và khu dân cư.

3 giờ trước

Nạn nhân sống sót ở đèo Khánh Lê: ‘Sau đá rơi là la hét và máu’

Nhiều nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê kể trời mưa rất to, xe khách đang chạy chậm thì nghe 'ầm' lớn xen lẫn tiếng la hét trong bóng tối.

22 giờ trước

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/mua-lu-va-sat-lo-dat-lam-12-nguoi-chet-va-mat-tich-19-nguoi-bi-thuong-ar987884.html

Anh Văn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Mưa lũ miền Trung Trần Hồng Hà Hồ Đức Phớc Lũ lịch sử Sạt lở Mưa lũ miền Trung

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

Day manh xay dung khoi dai doan ket dan toc trong ky nguyen moi hinh anh

Đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới

46 phút trước 09:51 18/11/2025

0

Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), Tri thức - Znews trân trọng gửi tới độc giả bài viết của ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, về đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Mua ret bao trum mien Bac, co noi duoi 5°C hinh anh

Mưa rét bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5°C

48 phút trước 09:49 18/11/2025

0

Dự báo thời tiết hôm nay 18/11, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc mưa rét đỉnh điểm sau khi không khí lạnh mạnh bao trùm, nhiệt độ giảm sâu, có nơi dưới 5°C.

Phuong an nhan su lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc la tuyet mat hinh anh

Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là tuyệt mật

3 giờ trước 07:59 18/11/2025

0

Văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai được xếp vào dạng “tuyệt mật”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý