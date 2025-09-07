'Mưa đỏ' vượt 'Mai', trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử

"Mưa đỏ" vượt doanh thu 551 tỷ trong chiều 7/9, trở thành phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử. Đây là kỷ lục không tưởng với dòng phim chiến tranh cách mạng.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu Mưa đỏ vượt mốc 551 tỷ đồng trong chiều 7/9. Với thành tích này, bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời, vượt Mai (Trấn Thành đạo diễn). Đáng nói, nếu Mai mất khoảng 1 tháng để đạt được thành tích trên, Mưa đỏ chỉ cần khoảng hơn 2 tuần. Điều này chứng minh sức hút chưa từng thấy của tác phẩm tại phòng vé Việt.

Sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Mưa đỏ bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt, mặt khác lại phải san sẻ suất chiếu với nhiều phim mới ra rạp. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn duy trì lượng suất chiếu lẫn tỷ lệ lấp đầy rạp khá ấn tượng. Riêng trong ngày 7/9, đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền dắt túi 25 tỷ đồng , với khoảng 260.000 vé bán ra trên tổng số 4.600 suất chiếu.

Hình ảnh một người lính trẻ trong Mưa đỏ. Ảnh: NSX.

Hiện tại, danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử dẫn đầu là Mưa đỏ. Các vị trí sau đó lần lượt thuộc về Mai ( 551 tỷ đồng ), Lật mặt 7 ( 483 tỷ đồng ), Nhà bà Nữ ( 475 tỷ đồng )... Thời gian qua, việc xuất hiện nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ chứng minh tiềm năng lớn của thị trường điện ảnh nội địa. Giới quan sát cho rằng đây là tín hiệu tích cực giúp các nhà đầu tư, nhà làm phim bắt tay vào thực hiện nhiều dự án với đề tài, thể loại phong phú.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim gây sốt nhờ câu chuyện xúc động về hình ảnh người lính, lại hưởng lợi rất lớn nhờ thời điểm ra mắt phù hợp, khi người dân cả nước hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Mưa đỏ là phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Ảnh: NSX.

Dự án có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Nhật Hoàng, Hạ Anh, Phương Nam, Steven Nguyễn… Trước đó, tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM, ông Nguyễn Trí Viễn, tổng điều hành sản xuất bộ phim Mưa đỏ cho biết quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Có nhiều thời điểm, ông rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nam chính Nhật Hoàng cho biết trong quá trình ghi hình, anh thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe: “Vừa mới vào phim tôi đã mắc viêm phổi, quay một tháng rưỡi lại bị sốt xuất huyết. Trong khoảng thời gian ghi hình còn bệnh vặt liên tục”. Dẫu vậy, diễn viên cùng ê-kíp vẫn nỗ lực hoàn thành dự án, mang tới những thước phim cảm xúc và đầy tự hào.