'Mưa đỏ' liệu có vượt kỷ lục 551 tỷ đồng doanh thu của 'Mai'?

"Mưa đỏ" gây sốt phòng vé khi ba ngày liền đều thu hơn 40 tỷ đồng. Giới quan sát nhận định phim hoàn toàn có thể vượt "Mai" để trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử.

Mưa đỏ đang cho thấy tốc độ kiếm tiền hiếm thấy trong lịch sử phim Việt, khi ba ngày liên tiếp (30/8, 31/8, 1/9) đều thu trên 40 tỷ đồng . Tính đến hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã đạt 381 tỷ đồng , lọt vào top 5 phim Việt ăn khách nhất.

Trong ngày 1/9, đà tăng trưởng của Mưa đỏ thậm chí còn mạnh hơn trước. Chỉ trong hai buổi sáng và chiều, phim kiếm về hơn 48 tỷ đồng . Tác phẩm bán được 466.230 vé trên 5.501 suất chiếu, trung bình 85 vé mỗi suất. Theo Box Office Vietnam, các rạp tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. HCM đều rơi vào tình trạng “cháy vé”. Đây cũng là trường hợp đặc biệt khi càng về sau, tốc độ bán vé lại càng nhanh.

Theo dự đoán, đến cuối ngày 1/9, Mưa đỏ nhiều khả năng sẽ vượt mốc 50 tỷ đồng , qua đó tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về doanh thu ngày của điện ảnh Việt. Trước đó, với 48 tỷ đồng hôm 31/8, Mưa đỏ đã trở thành bộ phim có doanh thu ngày cao nhất mọi thời. Kỷ lục này từng thuộc về Mai với 43,9 tỷ đồng trong ngày 14/2/2024.

Theo giới quan sát, nếu duy trì phong độ này, Mưa đỏ hoàn toàn có thể vượt qua thành tích 551 tỷ đồng của Mai để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Tốc độ bán vé của Mưa đỏ khiến giới quan sát bất ngờ. Ảnh: NSX.

Sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, điện ảnh Việt một lần nữa chứng kiến cơn sốt phòng vé từ dòng phim chiến tranh - lịch sử, mang tên Mưa đỏ. Dự án do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tác phẩm theo chân nhân vật Cường - chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ, sát cánh cùng đồng đội nơi chiến trường khốc liệt.

Không dừng lại ở việc tái hiện bom đạn, Mưa đỏ còn khắc họa chân dung thế hệ thanh niên thời chiến. Họ vốn chỉ quen cầm bút, nay phải đối diện với khói lửa, cái chết và muôn vàn thiếu thốn. Song giữa gian khổ, tình đồng đội, khát vọng sống và niềm tin vẫn bừng sáng, tạo nên bức tranh vừa bi tráng vừa nhân văn.

Quy mô dàn dựng hoành tráng, nhiều cảnh chiến trường được tái hiện công phu, cùng diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên trẻ đã giúp Mưa đỏ tạo ấn tượng mạnh. Dù vẫn tồn tại vài hạn chế về tuyến nhân vật và cách xử lý một số chi tiết, bộ phim vẫn được đánh giá là tác phẩm tâm huyết, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử bi hùng và tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.