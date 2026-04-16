Mưa đá to như quả trứng dội xuống Lào Cai

Rạng sáng 16/4, trận mưa đá với kích thước viên đá 5-7 cm, trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), làm hư hại nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, mưa đá kéo dài trong khoảng 10-15 phút với mật độ dày. Những hạt đá rơi dồn dập xuống mái nhà, mặt đường tạo tiếng động lớn, khiến nhiều người hoảng hốt.

Đáng chú ý, nhiều viên đá có kích thước lớn, đường kính khoảng 5-7 cm, tương đương miệng chén. Với kích thước này, mưa đá làm thủng mái fibro xi măng, mái nhựa, đồng thời gây vỡ kính ô tô, cửa kính của một số hộ dân. Nhiều diện tích rau màu, cây ăn quả bị dập nát chỉ sau ít phút.

Mưa đá to như quả trứng gà xuất hiện tại xã Bắc Hà, Lào Cai vào rạng sáng 16/4. Ảnh: N.N.

Ông Nguyễn Văn Lâm, người dân tại xã Bắc Hà, cho biết thời điểm mưa đá xảy ra kèm theo gió giật mạnh. “Đá rơi xuống rất nhanh và dày, đứng trong nhà vẫn cảm nhận rõ lực va đập. Mái nhà bị thủng nhiều chỗ, đồ đạc phải che chắn tạm”, ông Lâm nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Mai cho hay mưa đá xảy ra lúc giữa đêm khiến gia đình gần như không kịp trở tay.

“Mưa đến rất bất ngờ, gió lớn làm cửa rung mạnh. Cả nhà phải tập trung vào một góc để tránh đá rơi qua mái. Vật nuôi trong chuồng cũng bị hoảng loạn”, chị Mai nói.

Mưa đá kéo dài trong khoảng 10-15 phút với mật độ dày. Ảnh: N.N.

Một số người dân địa phương nhận định, đợt mưa đá lần này có cường độ mạnh và kéo dài hơn so với những năm gần đây, thậm chí được cho là lớn hơn so với trận mưa đá lịch sử xảy ra vào năm 2013 tại Lào Cai.

Sau khi mưa dứt, nhiều mái nhà bị hư hỏng, cây cối gãy đổ, hoa màu bị ảnh hưởng nặng.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong đợt mưa đá lần này, song bước đầu xác định nhiều nhà dân bị tốc mái, cây trồng hư hại. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa đá làm thủng mái fibro xi măng, mái nhựa, đồng thời gây vỡ kính ô tô. Ảnh: N.N.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, có nơi mưa to trên 100 mm do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể tiếp tục xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất, nhà cửa, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Những viên đá có kích thước đến 5-7 cm tại khu vực tỉnh Lào Cai. Ảnh: H.N.

Khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi, gió giật mạnh... Nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải.