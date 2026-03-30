Mưa đá kèm dông lốc sét khiến 4 người chết

Tính đến 17h30 chiều 30/3, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong ngày 29-30/3 đã khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương; 6.564 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng.

Mưa đá. Nguồn: TTXVN.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, tính đến 17h30 chiều nay, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong ngày 29-30/3 đã khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương; 6.564 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; nhiều cột điện, công trình phụ trợ bị gãy đổ, hư hỏng.

Cụ thể, về người, có 4 người bị chết (trong đó tại Tuyên Quang có 1 bị chết do sét đánh; tại tỉnh Quảng Ninh 2 bị chết do dông lốc làm lật thuyền, tại Sơn La có 1 bị chết do sét đánh). Ngoài ra, có 9 người bị thương (trong đó tại tỉnh Lào Cai 6 người, tỉnh Lạng Sơn 1 người, Thái Nguyên 1 người, Hà Nội 1 người).

Về nhà ở, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét đã khiến 13 nhà bị sập đổ (trong đó Lào Cai có 12 nhà, Sơn La 1 nhà). Có 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó tại tỉnh Cao Bằng 634 nhà, Lào Cai 4.528 nhà, Tuyên Quang 314 nhà, Lạng Sơn 358 nhà, Phú Thọ 3 nhà, Thái Nguyên 684 nhà, Sơn La 30 nhà).

Về nông nghiệp, có 35 ha lúa tại tỉnh Lào Cai; 181,8 ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm (trong đó tại Cao Bằng 26,2 ha; Lào Cai 26,4 ha; Tuyên Quang 44,6 ha; Lạng Sơn 5,1 ha; Phú Thọ 41ha; Thái Nguyên 34,7 ha; Hà Nội 3,5 ha; Sơn La 0,3 ha), cùng 68,1 ha cây lâm nghiệp (trong đó tại tỉnh Lào Cai 1,3 ha; Tuyên Quang 15 ha; Lạng Sơn 18 ha; Thái Nguyên 33,8 ha) bị gãy đổ thiệt hại.

Bên cạnh đó, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét cũng đã khiến 1.280 con gia cầm bị chết (trong đó tại tỉnh Lào Cai 280 con, Thái Nguyên 1.000 con).

Ngoài ra, có 172 công trình phụ trợ (trong đó tại tỉnh Cao Bằng 45 công trình; Lào Cai 69 công trình; Tuyên Quang 42 công trình; Thái Nguyên 16 công trình), 34 điểm trường (trong đó tại tỉnh Cao Bằng có 8 điểm trường; Lào Cai 14 điểm trường; Tuyên Quang 1 điểm trường; Lạng Sơn 4 điểm trường; Thái Nguyên 5 điểm trường; Sơn La 2 điểm trường), 22 nhà văn hóa (trong đó Cao Bằng 1; Lào Cai 20; Tuyên Quang 1), 3 trụ sở cơ quan (Cao Bằng 1; Lào Cai 2) bị tốc mái, hư hỏng. Cùng với đó, có 21 cột điện (Lào Cai 16; Thái Nguyên 2; Sơn La 3) bị gãy đổ; 2 trạm biến thế (Hà Nội) bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát thiệt hại.