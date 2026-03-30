Mưa đá, giông lốc ở Quảng Ninh khiến hai người tử vong

Sáng 30/3, thời tiết cực đoan xuất hiện tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh. Khu vực Đông Triều cũ ghi nhận mưa đá kèm giông, gió mạnh khiến người dân phải tìm nơi trú tránh.

Mưa đá xuất hiện tại một số phường phía Tây tỉnh như Đông Triều, Bình Khê, Hoàng Quế và Mạo Khê vào đúng thời điểm người dân bắt đầu đi làm. Cơn mưa kéo dài chỉ vài phút nhưng đá rơi với mật độ khá dày, nhiều viên to bằng ngón tay, kèm giông và gió mạnh, làm ảnh hưởng đến việc đi lại.

Ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, cho biết mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn nên rất may không gây thiệt hại về người và hoa màu.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Chủ tịch UBND phường Đông Triều, cũng xác nhận địa phương có ghi nhận mưa đá nhưng chưa ghi nhận thiệt hại, chính quyền đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, tại khu vực cảng Chiến Thắng, thôn 2, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, đã xảy ra vụ lật mảng đánh bắt hải sản do giông lốc mạnh. Theo thông tin từ địa phương, chiếc mảng đang neo đậu cách bờ khoảng 300 m thì bất ngờ bị gió giật lật úp.

Chủ phương tiện là anh V.V.T. (SN1983, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng). Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. đang ở khu vực mũi mảng để neo buộc nên kịp nhảy xuống biển thoát nạn. Tuy nhiên, vợ anh là chị Đ.T.H. (SN1989), cùng con trai là cháu V.T.A. (SN2023), bị mắc kẹt trong khoang lái và tử vong.

Những hạt mưa đá có kích thước nhỏ được người dân chụp lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô và ông Đinh Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Chính quyền đặc khu Cô Tô hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 7 triệu đồng, người dân đảo Thanh Lân hỗ trợ thêm 30 triệu đồng. Địa phương cũng bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân vào Vân Đồn, đồng thời hỗ trợ xe để gia đình đưa người thân về quê an táng.

Theo bản tin dự báo thời tiết ngày 30/3, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to trên 30 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.