Cả nước sắp đón ‘mưa giải nhiệt’ kết đợt nắng nóng hiếm gặp 10 năm

Cơ quan khí tượng nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện, nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội, dịu dần ở các khu vực khác. Từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước.

Nắng nóng sắp chấm dứt trên cả nước, mưa rào và dông xuất hiện diện rộng. Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nắng nóng trong năm nay ở các khu vực đều đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Mức nhiệt cao trên 41°C xảy ra ở khu vực miền Trung trong thời kỳ đầu tháng 4 cũng là mức nhiệt cao ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tuy nhiên cũng chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4 năm 2024.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/4 đến ngày 23/4, cơ quan khí tượng cho hay, Tây Bắc Bộ phổ biến nắng nóng cục bộ. Trong đó, từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4, khu vực này xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to.

Đông Bắc Bộ nhiều ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-19/4, khu vực này khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Thanh Hoá đến TP Huế nắng nóng có thể dịu dần từ ngày 17/4. Trong đó, phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có thể chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt từ 17/4.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 15 tới 17/4, khu vực khả năng mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giai đoạn nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nắng nóng quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao trên 37°C) khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chính ở Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh nắng nóng, thời kỳ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 cũng là giai đoạn chuyển mùa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nên khả năng sẽ xuất hiện những ngày mưa rào và dông.

Mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần rất lưu ý.