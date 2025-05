MU tới Malaysia muộn, fan chờ 3 tiếng

Theo kế hoạch từ ban tổ chức, MU dự kiến có mặt tại khách sạn ở trung tâm Kuala Lumpur lúc 17h chiều ngày 26/5 (giờ địa phương). Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, chuyến bay chở toàn đội MU hạ cánh xuống sân bay Malaysia vào lúc 18h40, muộn gần hai tiếng so với lịch trình ban đầu.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ có mặt từ sớm tại địa điểm lưu trú của "Quỷ đỏ" phải kiên nhẫn chờ đợi trong thời tiết oi bức. Từ khoảng 16h, hàng chục fan tụ tập trước cửa khách sạn với hy vọng được tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu như Bruno Fernandes, Casemiro hay Alejandro Garnacho.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tại hiện trường, có khoảng 100 người, bao gồm người hâm mộ và đại diện truyền thông địa phương, kiên nhẫn đứng chờ suốt 3 tiếng đồng hồ, bất chấp việc đoàn xe của đội chưa xuất hiện như kế hoạch ban đầu.

Hiện chưa có thông tin chính thức về lý do chuyến bay của MU đáp trễ. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự phấn khích của người hâm mộ Malaysia. Họ kiên trì bám trụ trước khách sạn để đón những khoảnh khắc quý giá cùng đội bóng yêu mến.

Đây là điểm dừng chân đầu tiên của MU trong chuyến du đấu châu Á hè 2025, trước khi tới Hong Kong (Trung Quốc).

