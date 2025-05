Greenwood tạo cú hích tài chính cho MU

Ông Longoria thẳng thắn cho biết: "Cậu ấy là nhân tố then chốt trong đội hình. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn giữ Greenwood ở lại lâu dài. Trong những lần trao đổi gần đây, cậu ấy nói rõ cảm thấy hạnh phúc ở Marseille. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện, nhất là khi nhìn vào hoàn cảnh và những biến cố cá nhân cậu ấy từng trải qua".

Về cấu trúc tài chính của thương vụ, Longoria tiết lộ: "Chúng tôi mua 50% quyền kinh tế của cậu ấy, tương đương toàn bộ giá trị của Greenwood ở thời điểm ký kết. Đây là cách duy nhất để đưa ra lời đề nghị vượt trội hơn các CLB khác với Manchester United. Thỏa thuận này chỉ thực hiện được nhờ mong muốn rõ ràng của Greenwood trong việc gia nhập Marseille".

Không dừng lại ở đó, Chủ tịch Marseille cũng hé lộ một điều khoản quan trọng: "Việc giành vé dự Champions League buộc chúng tôi phải mua thêm khoảng 10% quyền sở hữu trong thỏa thuận. Điều này thể hiện rõ cam kết đầu tư dài hạn của CLB dành cho cậu ấy".

Longoria không đề cập chi tiết cách Manchester United hưởng lợi nếu Greenwood được bán sau này, nhưng rõ ràng đội bóng Anh vẫn nắm giữ 50% quyền lợi trong thương vụ. Với phong độ hiện tại của Greenwood, đây có thể là một tài sản sinh lời lớn cho cả hai CLB trong tương lai.

Greenwood gia nhập Marseille từ Manchester United trong bối cảnh đầy tranh cãi. Tuy nhiên, dưới màu áo mới, anh nhanh chóng chứng minh giá trị và trở thành trụ cột trong hành trình giành vé dự Champions League của Marseille. Anh ghi 21 bàn cùng 5 pha kiến tạo, chứng tỏ sự thăng tiến vượt bậc trong mùa giải năm nay.

