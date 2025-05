Điều chưa từng xảy ra với MU suốt hơn 50 năm

Evans là mắt xích cuối cùng còn sót lại từ "triều đại vàng" của Sir Alex. Trung vệ người Bắc Ireland được đôn lên đội một từ học viện và có màn ra mắt đội hình chính vào năm 2007 dưới thời vị HLV huyền thoại người Scotland.

Sau khi rời CLB vào năm 2015, Evans bất ngờ trở lại Old Trafford vào mùa hè 2023 theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh đóng vai trò "phương án tình thế" cho hàng phòng ngự chắp vá của Erik ten Hag khi ấy.

Dù không còn là nhân tố chủ chốt, sự hiện diện của Evans trong phòng thay đồ MU vẫn mang giá trị biểu tượng, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Evans ra đi sau mùa giải này đồng nghĩa khép lại hơn nửa thế kỷ MU luôn có ít nhất một cầu thủ từng chơi dưới quyền Sir Alex còn hiện diện trong đội hình.

Sir Alex dẫn dắt MU từ năm 1986 đến 2013, xây dựng nên một đế chế huyền thoại với 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League cùng vô số danh hiệu lớn nhỏ. Việc không còn ai từng đá dưới thời ông tại MU đánh dấu sự chuyển giao toàn diện nhất kỷ nguyên hậu Ferguson.

Thực tế, MU chạm đáy thất vọng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. "Quỷ đỏ" khép lại mùa giải 2024/25 với vị trí thứ 15, đồng thời trắng tay trên mọi đấu trường. MU hứa hẹn có sự cải tổ toàn diện trong hè 2025.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.