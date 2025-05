Aston Villa nộp đơn khiếu nại vì bị từ chối bàn thắng trước MU

Trên sân Old Trafford tối 25/5, phút 73, Morgan Rogers có cơ hội lớn để mở tỷ số cho Villa khi cướp bóng trong chân thủ môn Altay Bayindir và đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài Thomas Bramall đã thổi còi trước khi bóng qua vạch vôi, cho rằng Rogers phạm lỗi.

Vấn đề là Bayindir không hề kiểm soát bóng hoàn toàn. VAR cũng không thể can thiệp vì tiếng còi đã cắt đứt tình huống.

Vì vậy, Aston Villa đã chính thức nộp đơn khiếu nại lên Ban tổ chức Premier League về việc lựa chọn trọng tài Bramall. Đội bóng cho rằng Bramall – người chưa có nhiều kinh nghiệm bắt các trận đấu lớn – không nên được chỉ định điều khiển trận cầu then chốt như vậy.

Hệ quả của trận thua này là vị trí thứ 6 trên BXH của đội chủ sân Villa Park, đồng nghĩa với việc họ không thể tham dự Champions League. Điều đáng tiếc là đoàn quân của HLV Unai Emery chỉ xếp sau Newcastle về hiệu số bàn thắng.

Việc mất suất dự Champions League gây tổn thất tài chính lớn. Aston Villa lại đang sát mức vi phạm quy định tài chính của giải đấu. Điều này có thể buộc HLV Unai Emery phải bán bớt trụ cột. Tiền đạo Ollie Watkins từng lọt vào tầm ngắm của Arsenal, trong khi Morgan Rogers cũng đang được nhiều đội theo đuổi sau mùa giải thăng hoa.

Nếu không giữ được đội hình mạnh, Villa có nguy cơ hụt hơi ở cả Premier League lẫn Europa League mùa tới. Đây là một viễn cảnh đầy rủi ro cho tham vọng của đội bóng vùng Midlands.

