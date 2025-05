Benfica để thua 1-3 trước Sporting CP ở chung kết Cúp quốc gia rạng sáng 26/5. Orkun Kokcu là người mở tỷ số cho Benfica ở phút 47. Thầy trò HLV Bruno Lage dẫn trước Sporting đến tận phút 90+11, trước khi Viktor Gyokeres sút phạt đền thành công gỡ hòa đầy cảm xúc cho đội nhà.

Sang hiệp phụ, Sporting chứng tỏ đẳng cấp khi ghi liền 2 bàn do công của Conrad Harder và Francisco Trincao, qua đó lên ngôi vô địch đầy ngoạn mục.

Di Maria chỉ được HLV Lage tung vào sân ở phút 103. Trong 17 phút trên sân, ngôi sao người Argentina không tạo nhiều điểm nhấn. Anh tung 2 cú sút trúng đích nhưng không thành bàn, đồng thời để mất bóng 11 lần.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Di Maria bật khóc trong vòng tay đồng đội. Đây là lần thứ hai liên tiếp mà Benfica để mất danh hiệu vào tay Sporting. Hôm 18/5, Benfica bị Sporting Braga cầm hòa 1-1, qua đó mất chức vô địch giải quốc nội vào tay Sporting ở vòng cuối Primeira Liga 2024/25. Sau trận này, Di Maria cũng bật khóc nức nở.

Trước đó, cựu sao Real Madrid thông báo sẽ rời Benfica sau khi mùa giải 2024/25 khép lại. Sau khi chia tay Benfica, Di Maria có thể là trở lại quê nhà thi đấu.

Di Maria trở lại khoác áo Benfica vào hè 2023 khi hết hợp đồng với Juventus. Mùa giải vừa qua, phong độ của anh không ổn định, một phần do chấn thương phải nghỉ thi đấu nhiều trận. Nhưng Di Maria vẫn cho thấy giá trị khi khép lại mùa giải với 8 bàn và 5 kiến tạo sau 25 trận ở Primeira Liga.

