Mù quáng tin AI, Wolfsburg đối mặt thảm họa rớt hạng

  • Thứ ba, 31/3/2026 18:52 (GMT+7)
Từng là cái tên quen mặt tại Champions League, Wolfsburg đang đối diện nguy cơ rớt hạng Bundesliga sau mùa giải sa sút khó tin.

Đội bóng vùng Saxony hiện đứng thứ 17 và không biết đến mùi chiến thắng kể từ giữa tháng 1. Đáng chú ý, thành tích sa sút đến sau khi Wolfsburg triển khai hơn 50 công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu vận hành, từ phân tích mặt sân, quản lý hành chính đến hỗ trợ y tế và đào tạo trẻ.

CLB sử dụng công cụ ChatGPT Enterprise như nền tảng chính cho các hoạt động sáng tạo chiến thuật và tuyển trạch. Dù giúp tiết kiệm khoảng 1 triệu euro mỗi năm, canh bạc AI này không mang lại hiệu quả chuyên môn như kỳ vọng.

Trên sân cỏ, Wolfsburg ngày càng tụt lại phía sau các đối thủ như Bayern Munich, Dortmund hay Bayer Leverkusen. Đội hình trẻ trung với độ tuổi trung bình hơn 24 lại thiếu kinh nghiệm, đặc biệt ở hàng thủ. Wolfsburg thủng lưới trung bình 2,11 bàn/trận và chịu tới 6 quả phạt đền. Những con số báo động đối với một tập thể dần mất kiểm soát.

Tình hình càng thêm tồi tệ khi đội bóng liên tục biến động trên băng ghế huấn luyện. Sau khi sa thải Paul Simonis, Wolfsburg bổ nhiệm lại Dieter Hecking, nhưng nhà cầm quân 61 tuổi mới giành được 1 điểm sau 2 trận đầu tiên. Trước đó, cả Simonis lẫn HLV tạm quyền Daniel Bauer chỉ giúp CLB thắng 5 trận tại giải quốc nội.

Wolfsburg hiện chỉ hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm khi mùa giải còn lại 7 vòng.

Lực lượng của Wolfsburg cũng bị bào mòn bởi chấn thương khi nhiều trụ cột như Bence Dardai hay Jenson Seelt phải ngồi ngoài. Những cái tên quan trọng khác như Patrick Wimmer, Maximilian Arnold hay Jonas Wind liên tục gặp vấn đề thể lực.

Trên thị trường chuyển nhượng, sự ra đi của nhiều trụ cột như Lukas Nmecha hay Aster Vranckx khiến sức mạnh đội hình suy giảm đáng kể. Tân binh đáng chú ý nhất là Christian Eriksen có đóng góp hạn chế, với 2 bàn thắng sau 24 trận.

Sau 27 vòng, Wolfsburg kém nhóm an toàn 5 điểm và đứng trước nguy cơ đá play-off trụ hạng. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng từng là biểu tượng của sự ổn định tại Bundesliga có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đó là cái giá đắt cho một chiến lược sai lầm.

Minh Nghi

