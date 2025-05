MU muốn giữ Maguire lâu dài

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đánh giá cao tầm ảnh hưởng của trung vệ người Anh và dự kiến sẽ sớm mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng vào mùa hè năm nay.

MU được cho là cân nhắc lộ trình để Maguire chuyển sang công tác huấn luyện hoặc tham gia đào tạo trẻ sau khi giải nghệ. Với kinh nghiệm dày dạn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, Maguire có thể trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

Hồi tháng 1, MU kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Maguire để tránh mất anh theo dạng tự do vào cuối mùa. Kể từ đó, phong độ ổn định và sự chuyên nghiệp của cầu thủ 32 tuổi thuyết phục HLV Ruben Amorim và giới lãnh đạo CLB rằng anh xứng đáng tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Mùa này, Maguire ra sân 34 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo. Đó đều là những đóng góp quan trọng vào thành tích của MU tại Premier League lẫn Europa League. Rạng sáng 2/5, chính Maguire xử lý khéo léo giúp MU có bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao ở bán kết lượt đi Europa League.

MU có thể bổ sung lực lượng ở hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, song Maguire vẫn được xem là nhân tố chủ chốt nhờ kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Thực tế, Maguire để lại dấu ấn tích cực trong phòng thay đồ. Dù từng bị tước băng đội trưởng dưới thời Erik ten Hag, anh lặng lẽ nỗ lực và tái khẳng định giá trị bản thân. Đây thực sự là tấm gương chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ.

