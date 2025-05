Trận đấu 100 triệu bảng chờ MU và Tottenham

Rạng sáng 2/5, thầy trò HLV Ruben Amorim vùi dập Athletic Bilbao 3-0 tại sân San Mames, trong trận bán kết lượt đi khi đối thủ chỉ còn chơi với 10 người. Ở cặp đấu còn lại, HLV Ange Postecoglou cùng Spurs giành chiến thắng 3-1 trước Bodo/Glimt, mở toang cánh cửa vào chung kết vào ngày 21/5 tới.

Cả MU và Spurs hiện đứng lần lượt ở vị trí thứ 14 và 16 tại Premier League. Chức vô địch Europa League không chỉ cứu vãn danh dự mà còn mang lại suất dự Champions League cùng khoản thưởng lên tới 100 triệu bảng cho cả 2 đội bóng này.

Trung vệ Harry Maguire chia sẻ sau trận: "Chiến thắng này rất quan trọng. Ghi 3 bàn và giữ sạch lưới. Mọi người sẽ nghĩ chúng tôi đặt một chân vào chung kết, nhưng chưa thể chủ quan. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho lượt về tại Old Trafford".

Huyền thoại Rio Ferdinand nhận định: "Một kịch bản trong mơ. Màn trình diễn trưởng thành, dựa trên sự kỷ luật và tận dụng tốt sai lầm của đối phương với tấm thẻ đỏ". Paul Scholes đồng tình: "Kết quả tuyệt vời. Thẻ đỏ làm thay đổi cục diện, nhưng vẫn là trận đấu mà MU kiểm soát tốt tình hình".

Nếu MU và Tottenham cùng vào chung kết, đó sẽ là trận chung kết cúp châu Âu toàn Anh thứ 5 trong lịch sử. Trước đó, Tottenham thua Liverpool 0-2 ở chung kết Champions League 2019, năm mà Chelsea cũng đánh bại Arsenal 4-1 ở chung kết Europa League.

MU từng hạ Chelsea ở chung kết Champions League 2008, còn Spurs vượt qua Wolves để vô địch UEFA Cup năm 1972.

