Đối thủ ngả mũ trước Antony

Cầu thủ chạy cánh người Brazil ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Betis giành chiến thắng 2-1 ở phút 64. Pha lập công khiến cả đội ngũ truyền thông của đối thủ phải ngả mũ. Trang fanpage Fiorentina đăng hình ăn mừng của anh kèm chú thích: "Một bàn thắng tuyệt vời của Antony".

Người hâm mộ tán dương cử chỉ đẹp của Fiorentina. Một fan viết: "Đây mới là tinh thần thể thao đích thực". Người khác bình luận: "Đó là sự tôn trọng giữa các CLB bị đánh giá thấp, nhưng đây thực sự là một bàn thắng đẹp không thể chối cãi". Có người còn cho rằng Antony đang đạt phong độ sánh ngang với những Vinicius Jr, Mbappe hay Lamine Yamal.

Ở Real Betis, Antony đang tìm lại cảm hứng chơi bóng và nhiều cổ động viên hy vọng đội bóng sẽ mua đứt anh từ MU. “Cậu ấy như tìm được mái nhà mới, Betis hãy đưa ra lời đề nghị chính thức", một người hâm mộ viết.

Antony từng là bản hợp đồng bom tấn của "Quỷ đỏ" với mức phí 81 triệu bảng Anh từ Ajax, nhưng anh không thể đáp ứng được sự kỳ vọng dưới thời Erik ten Hag, sau đó là Ruben Amorim.

Trước mắt, Antony sẽ nỗ lực đưa Betis vượt qua thử thách khó khăn ở lượt về tại Florence, để có cơ hội đối đầu Chelsea - đội gần như cầm chắc vé chung kết sau chiến thắng 4-1 trước Djurgarden ở Thụy Điển.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.