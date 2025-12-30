Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU muốn chiêu mộ James Garner

  Thứ ba, 30/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Manchester United đang tìm kiếm các lựa chọn để củng cố hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, với James Garner nằm trong số những cái tên được cân nhắc.

MU được cho là cân nhắc khả năng đưa James Garner trở lại Old Trafford, 3 năm sau khi bán tiền vệ này cho Everton với mức phí khoảng 9 triệu bảng.

Kể từ khi chuyển đến Everton từ Manchester United vào năm 2022, Garner trở thành trụ cột của CLB thành phố cảng với hơn 100 lần ra sân. Everton đang nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng với anh, và câu lạc bộ không muốn mất cầu thủ này dễ dàng.

Tuy nhiên, sự quan tâm từ Manchester United có thể khiến Garner cân nhắc tương lai. Tiền vệ 24 tuổi được xem là lựa chọn vừa tầm khi hợp đồng của anh với Everton sẽ hết hạn vào mùa hè tới, qua đó giúp MU có cơ hội đàm phán với chi phí không quá cao.

Garner trưởng thành từ lò đào tạo của MU, gia nhập CLB từ năm 2009 khi mới 8 tuổi và có trận ra mắt đội một vào năm 2018. Tuy nhiên, anh chỉ có 7 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" trước khi được đem cho mượn tại Watford và Nottingham Forest, rồi chuyển hẳn sang Everton năm 2022.

Ngoài Garner, Manu Koné (AS Roma) và Leon Goretzka (Bayern Munich) cũng nằm trong số những cái tên được cân nhắc. Koné được đánh giá phù hợp với hệ thống ba trung vệ của HLV Ruben Amorim.

The Times cho biết cầu thủ người Pháp rất quan tâm đến việc chuyển đến Old Trafford. Trong khi đó, Goretzka đang mất vị trí tại Bayern Munich và hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào hè 2026. Dưới thời Ruben Amorim, Manchester United đang đối mặt với sự bất ổn ở hàng tiền vệ, khi tương lai của Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes đều bị đặt dấu hỏi. Việc bổ sung một tiền vệ mới được xem là ưu tiên.

James Garner Manchester United

