MU mất bộn tiền tài trợ

Thông thường, một thương hiệu sẽ tài trợ cho trang phục thi đấu của đội, trong khi một thương hiệu khác sẽ tài trợ cho bộ đồ tập. Tuy nhiên, hợp đồng tài trợ của MU với công ty Blockchain Tezos trị giá khoảng 24 triệu bảng mỗi năm đã kết thúc vào ngày 30/6.

Mới nhất, đội chủ sân Old Trafford cho ra mắt bộ đồ tập màu tím, nhưng không có nhà tài trợ. Điều này đồng nghĩa CLB hiện mất đi một phần lớn nguồn thu từ tài trợ.

MU chia sẻ loạt ảnh các cầu thủ mặc bộ đồ tập mới và những phiên bản khác như áo khoác và áo jacket, trong đó có những cái tên nổi bật như Luke Shaw, Mason Mount và Leny Yoro. Alejandro Garnacho cũng xuất hiện dù anh được đưa vào danh sách chuyển nhượng và có khả năng rời CLB.

Ngay lập tức, nhiều cổ động viên lên tiếng chỉ trích kịch liệt. "Không bất ngờ gì", "Không nhiều người muốn liên kết với chúng ta", "Thật là hỗn loạn", "MU giờ mất giá"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Thông tin về việc kết thúc hợp đồng với Tezos được công bố sau khi có tin tức cho rằng Marriott International sẽ không gia hạn hợp đồng tài trợ. Trong khi đó, Snapdragon vẫn tiếp tục tài trợ cho các bộ trang phục thi đấu của CLB, trong một thỏa thuận trị giá 300 triệu bảng trong vòng 5 năm.

Nguồn tin từ CLB cho biết một nhà tài trợ mới cho bộ đồ tập sẽ được thỏa thuận ngay sau khi hợp đồng với Tezos kết thúc. Tuy nhiên, theo Manchester Evening News, MU hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể trong việc tìm kiếm nhà tài trợ mới.

Bộ đồ tập có logo Tezos được đội một MU sử dụng trong suốt 3 năm qua, và logo này cũng xuất hiện trên trang phục đội nữ. Việc ký kết hợp đồng với một nhà tài trợ mới cho bộ đồ tập sớm là yếu tố quan trọng để giúp cân đối lại tài chính, khi CLB đang gặp khó khăn về ngân sách.

Đội bóng của Amorim sẽ bắt đầu mùa giải Premier League vào ngày 17/8 trên sân nhà bằng trận gặp Arsenal.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.