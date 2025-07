Bayern tính gây sốc với Rashford

Động thái của Bayern Munich khiến nhiều người bất ngờ, bởi Rashford vốn không nằm trong kế hoạch dài hạn của MU và từng bị đẩy sang Aston Villa dưới dạng cho mượn ở mùa trước.

Tại Villa Park, Rashford không bùng nổ như kỳ vọng nhưng kịp để lại dấu ấn với 4 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 27 trận dưới tay HLV Unai Emery. Phong độ này phần nào giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Vincent Kompany.

Bayern đang gấp rút làm mới hàng công sau mùa giải thất vọng và coi Rashford là lựa chọn đáng để cân nhắc. The Athletic xác nhận cá nhân Rashford ưu tiên chơi bóng ở nước ngoài, thậm chí có thể là một thỏa thuận cho mượn.

MU được cho là sẵn sàng để chân sút người Anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 40 triệu bảng. Bayern Munich không phải CLB duy nhất để mắt tới Rashford. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha khẳng định Barcelona cũng âm thầm theo sát Rashford.

HLV Kompany cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Luis Diaz của Liverpool. Với tham vọng vô địch Champions League, Bayern cần những cái tên đủ đẳng cấp và khát khao như Rashford hay Diaz để bắt đầu cuộc tái thiết.

Rashford sẵn sàng rời mái nhà Old Trafford sau nhiều năm gắn bó để làm lại ở một môi trường mới và chứng minh giá trị của mình. Song, vấn đề là Bayern Munich và MU phải chốt thỏa thuận để thương vụ được thông qua.

