Solskjaer cứu sự nghiệp cựu hậu vệ MU sau án tù

Daily Mail tiết lộ Williams đang đàm phán để gia nhập Besiktas, đội bóng hiện do Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt. Cựu thuyền trưởng MU chính là người từng trao cho Williams không ít cơ hội ra sân khi còn ở Old Trafford.

Besiktas hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng hè này với loạt tân binh, trong đó đáng chú ý có Joao Mario từ Benfica và Tammy Abraham từ AC Milan. Sau khi chia tay Arthur Masuaku, HLV Solskjaer muốn bổ sung một hậu vệ cánh đa năng. Williams, có thể chơi tốt cả hậu vệ trái lẫn phải, được xem là phương án hợp lý trong bối cảnh ngân sách eo hẹp.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là sau gần 2 năm không thi đấu đỉnh cao, liệu Williams còn đủ thể lực, phong độ và tinh thần để làm lại? Nếu cập bến Besiktas, anh không chỉ đối mặt thử thách cạnh tranh ở một môi trường mới, mà còn mang theo hy vọng khép lại quá khứ ồn ào để làm lại sự nghiệp bóng đá tưởng như đã trượt dài.

Hậu vệ cánh 24 tuổi chính thức rời Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, khép lại quãng thời gian gắn bó với "Quỷ đỏ" từ năm 2008. Trước đó, Williams từng được cho mượn tại Ipswich Town ở Championship, nhưng chấn thương vào tháng 12 buộc anh phải trở lại Manchester để điều trị và từ đó mất hút khỏi bóng đá chuyên nghiệp suốt cả mùa giải.

Đáng chú ý, trong thời gian không thi đấu, Williams còn vướng vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Tháng 5 vừa qua, anh bị kết án 14 tháng tù treo vì tội lái xe nguy hiểm. Tòa án cho biết Williams phóng xe tới 160 km/h, va chạm với một chiếc Ford Fiesta rồi đâm vào dải phân cách ở Wilmslow khi đang chở theo một nữ hành khách.

May mắn, những người liên quan chỉ bị thương nhẹ. Williams cũng phải nhập viện và đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần lẫn thần kinh. Trước tòa, luật sư bào chữa cho biết Williams thực sự hối hận và đang trong tình trạng ổn định hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chính bản thân cầu thủ này cũng thừa nhận sai lầm: “Tôi không bao biện cho hành vi của mình. Tôi đã học được bài học lớn và sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra nữa".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.