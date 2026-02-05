MU kiếm 100 triệu bảng nhờ bán 3 cầu thủ

Manchester United có cơ hội thu về khoản tiền đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 nhờ bán các cầu thủ đang cho mượn và cắt giảm quỹ lương lớn.

Andre Onana sẽ bị MU bán vào hè này.

Theo Manchester Evening News, "Quỷ đỏ" có thể kiếm tới khoảng 100 triệu bảng từ việc bán ba cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn: Rasmus Hojlund, Marcus Rashford và Andre Onana. Cụ thể, Rasmus Hojlund đang được Napoli mượn với điều khoản mua đứt 38 triệu bảng - nếu đội bóng Italy đủ điều kiện dự Champions League.

Marcus Rashford được Barcelona cho mượn kèm tùy chọn mua đứt khoảng 30 triệu bảng. Onana đang khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn mà không có điều khoản mua đứt, nhưng thủ môn này đang thu hút nhiều CLB quan tâm. Dự kiến, Onana mang về khoản phí chuyển nhượng cho MU không dưới 30 triệu bảng.

Bên cạnh nguồn thu từ phí chuyển nhượng, Manchester United còn tiết kiệm lớn từ quỹ lương. Tiền vệ Casemiro sẽ ra đi vào cuối mùa (hợp đồng hết hạn), giúp tiết kiệm 350.000 bảng/tuần. Nếu trung vệ Harry Maguire cũng rời đội (hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2026 hoặc được bán), MU sẽ cắt giảm thêm 190.000 bảng/tuần.

Tổng cộng, hai trường hợp này có thể giúp câu lạc bộ tiết kiệm khoảng 540.000 - 550.000 bảng mỗi tuần, tương đương hàng chục triệu bảng mỗi năm.

Những động thái này được kỳ vọng giúp Manchester United có nguồn lực tài chính dồi dào hơn để đầu tư vào chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang tập trung xây dựng lại đội hình dưới thời ban lãnh đạo mới và hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí cao tại Premier League cũng như châu Âu.

