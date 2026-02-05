Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU kiếm 100 triệu bảng nhờ bán 3 cầu thủ

  • Thứ năm, 5/2/2026 11:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United có cơ hội thu về khoản tiền đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 nhờ bán các cầu thủ đang cho mượn và cắt giảm quỹ lương lớn.

Andre Onana sẽ bị MU bán vào hè này.

Theo Manchester Evening News, "Quỷ đỏ" có thể kiếm tới khoảng 100 triệu bảng từ việc bán ba cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn: Rasmus Hojlund, Marcus Rashford và Andre Onana. Cụ thể, Rasmus Hojlund đang được Napoli mượn với điều khoản mua đứt 38 triệu bảng - nếu đội bóng Italy đủ điều kiện dự Champions League.

Marcus Rashford được Barcelona cho mượn kèm tùy chọn mua đứt khoảng 30 triệu bảng. Onana đang khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn mà không có điều khoản mua đứt, nhưng thủ môn này đang thu hút nhiều CLB quan tâm. Dự kiến, Onana mang về khoản phí chuyển nhượng cho MU không dưới 30 triệu bảng.

Bên cạnh nguồn thu từ phí chuyển nhượng, Manchester United còn tiết kiệm lớn từ quỹ lương. Tiền vệ Casemiro sẽ ra đi vào cuối mùa (hợp đồng hết hạn), giúp tiết kiệm 350.000 bảng/tuần. Nếu trung vệ Harry Maguire cũng rời đội (hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2026 hoặc được bán), MU sẽ cắt giảm thêm 190.000 bảng/tuần.

Tổng cộng, hai trường hợp này có thể giúp câu lạc bộ tiết kiệm khoảng 540.000 - 550.000 bảng mỗi tuần, tương đương hàng chục triệu bảng mỗi năm.

Những động thái này được kỳ vọng giúp Manchester United có nguồn lực tài chính dồi dào hơn để đầu tư vào chuyển nhượng mùa hè, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang tập trung xây dựng lại đội hình dưới thời ban lãnh đạo mới và hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí cao tại Premier League cũng như châu Âu.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Pep Guardiola ra điều kiện với Real Madrid

Pep Guardiola được cho là chỉ chấp nhận để Rodri rời Manchester City nếu Real Madrid đồng ý một thương vụ trao đổi gồm hai ngôi sao theo chiều ngược lại.

3 giờ trước

Ramos vung tiền thâu tóm CLB Brazil

Trung vệ Sergio Ramos tham gia vào kế hoạch đầu tư mua cổ phần của một CLB tại Brazil, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh thể thao.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Manchester United Andre Onana

    Mudryk bi cam thi dau vi va mieng hinh anh

    Mudryk bị cấm thi đấu vì vạ miệng

    2 giờ trước 11:37 5/2/2026

    0

    Mykhailo Mudryk nhận án cấm 4 tuần từ nền tảng chơi game FACEIT sau khi có hàng loạt phát ngôn bị đánh giá là phản cảm và không phù hợp trong lúc thi đấu.

    Thong diep Hojlund gui ve MU hinh anh

    Thông điệp Hojlund gửi về MU

    2 giờ trước 11:24 5/2/2026

    0

    Tiền đạo Rasmus Hojlund công khai gửi lời chúc đến Manchester United trên mạng xã hội, trong bối cảnh anh đang có phong độ tích cực tại Napoli và điều khoản mua đứt dần trở nên rõ ràng.

