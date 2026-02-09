Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU được cấp 200 triệu bảng mua sắm nếu lọt top 4

Phong độ khởi sắc dưới thời Michael Carrick đưa MU trở lại cuộc đua top 4, đồng thời mở ra viễn cảnh chi 200 triệu bảng để tái thiết đội hình vào hè 2026.

Theo truyền thông Anh, nếu kết thúc mùa giải trong top 4, đội bóng thành Manchester sẽ được ban lãnh cấp ngân sách chuyển nhượng hè 2026 lên tới 200 triệu bảng. Khoản đầu tư lớn này được xem là nền tảng để Carrick hoặc bất kỳ HLV kế nhiệm nào tiến hành tái thiết đội hình, với ưu tiên hàng đầu là tuyến giữa.

Casemiro sẽ chia tay Old Trafford sau mùa giải này, buộc MU phải tìm kiếm những phương án thay thế lâu dài. "Quỷ đỏ" bắt đầu nhắm đến các mục tiêu tiềm năng như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson nhằm gia tăng chiều sâu và sức cạnh tranh.

Top 4 do đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là chìa khóa mở ra một mùa hè đầy tham vọng cho MU. Hiện tại, bầu không khí lạc quan bao trùm Old Trafford khi MU cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Hôm 7/2, chiến thắng thuyết phục trước Tottenham nối dài mạch thắng của "Quỷ đỏ" lên con số 4 và thắp sáng mạnh mẽ hy vọng chen chân vào top 4 Premier League mùa này. Đội chủ sân Old Trafford chỉ còn kém vị trí thứ 3 đúng 3 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 13 vòng đấu phía trước.

Quan trọng hơn, lối chơi của MU được tổ chức gọn gàng, giàu năng lượng và tinh thần thi đấu tích cực đang tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với giai đoạn bất ổn trước đó.

Carrick dặn gì Tyler Fletcher trong ngày ra mắt MU trước Tottenham

Tyler Fletcher tiết lộ anh được HLV tạm quyền Michael Carrick dặn “chuyền càng nhiều càng tốt” trong lần đầu ra sân cho Manchester United ở chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

3 giờ trước

Khoảnh khắc Fernandes pressing trọng tài gây bão

Phản ứng gay gắt của Bruno Fernandes được ghi lại trọn vẹn bằng camera gắn trên người trọng tài (refcam) khi MU thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

8 giờ trước

MU chốt kế hoạch chuyển nhượng với Mainoo

MU xác định rõ kế hoạch chiêu mộ thêm một tiền vệ để đá cặp với Kobbie Mainoo, chứ không phải để thay thế cầu thủ trẻ.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Cai om dau cua Bruno va thong diep gui toi MU hinh anh

    Cái ôm đầu của Bruno và thông điệp gửi tới MU

    Phản ứng của Bruno Fernandes sau tình huống Benjamin Sesko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nói lên nhiều hơn cả chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham: đó là tâm thế của một thủ lĩnh đang sống cùng ám ảnh lịch sử.

    Lee Nguyen hien tai hinh anh

    Lee Nguyễn hiện tại

    Ở tuổi 39, Lee Nguyễn tiếp tục chương mới lặng lẽ nhưng bền bỉ trong sự nghiệp bóng đá của mình.

