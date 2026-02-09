MU được cấp 200 triệu bảng mua sắm nếu lọt top 4

Phong độ khởi sắc dưới thời Michael Carrick đưa MU trở lại cuộc đua top 4, đồng thời mở ra viễn cảnh chi 200 triệu bảng để tái thiết đội hình vào hè 2026.

MU sẽ có tiền bổ sung nhân sự nếu vào top 4.

Theo truyền thông Anh, nếu kết thúc mùa giải trong top 4, đội bóng thành Manchester sẽ được ban lãnh cấp ngân sách chuyển nhượng hè 2026 lên tới 200 triệu bảng. Khoản đầu tư lớn này được xem là nền tảng để Carrick hoặc bất kỳ HLV kế nhiệm nào tiến hành tái thiết đội hình, với ưu tiên hàng đầu là tuyến giữa.

Casemiro sẽ chia tay Old Trafford sau mùa giải này, buộc MU phải tìm kiếm những phương án thay thế lâu dài. "Quỷ đỏ" bắt đầu nhắm đến các mục tiêu tiềm năng như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson nhằm gia tăng chiều sâu và sức cạnh tranh.

Top 4 do đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là chìa khóa mở ra một mùa hè đầy tham vọng cho MU. Hiện tại, bầu không khí lạc quan bao trùm Old Trafford khi MU cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Hôm 7/2, chiến thắng thuyết phục trước Tottenham nối dài mạch thắng của "Quỷ đỏ" lên con số 4 và thắp sáng mạnh mẽ hy vọng chen chân vào top 4 Premier League mùa này. Đội chủ sân Old Trafford chỉ còn kém vị trí thứ 3 đúng 3 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 13 vòng đấu phía trước.

Quan trọng hơn, lối chơi của MU được tổ chức gọn gàng, giàu năng lượng và tinh thần thi đấu tích cực đang tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với giai đoạn bất ổn trước đó.