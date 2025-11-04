MU có thể giúp Barca mua đứt Rashford

MU đang xem xét vụ chuyển nhượng Vitor Roque, tạo cơ hội tài chính để Barcelona mua đứt Marcus Rashford.

Tiền đạo người Anh hiện thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn một mùa và có màn khởi đầu ấn tượng dưới thời Hansi Flick. Sau 14 trận ra sân, Rashford ghi 6 bàn và có thêm 7 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ CLB hài lòng với Rashford, cả về thái độ và chuyên môn. Ban đầu, tình hình tài chính khiến Barca gặp khó khăn trong việc mua đứt Rashford, nhưng việc MU sẵn sàng nhả cầu thủ với giá 25 triệu bảng cộng 5 triệu phụ phí được xem là "món hời" đối với đội bóng xứ Catalonia.

Cùng thời điểm, MU đang theo dõi sát sao Vitor Roque. Tiền đạo 20 tuổi từng là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Nam Mỹ khi gia nhập Palmeiras từ Barcelona với giá 22 triệu bảng. Roque đang có phong độ ấn tượng tại Brazil với 17 bàn và 5 kiến tạo ở mùa giải đầu tiên, qua đó được MU đánh giá cao.

Barcelona hưởng 20% phí chuyển nhượng nếu Roque được bán sang CLB khác. Việc MU trả giá cao cho Roque sẽ giúp Barca có nguồn tài chính để biến Rashford thành bản hợp đồng dài hạn. Người đại diện của Roque, Andre Cury, xác nhận CLB chờ đề nghị khoảng 40 triệu bảng từ Premier League. Khi ấy, Barcelona có thể thu về khoảng 8 triệu bảng từ điều khoản bán lại.

Nếu mọi việc suôn sẻ, thương vụ Rashford – Roque khả năng giúp đôi bên cùng có lợi. Barcelona và MU sẽ củng cố nhân sự, chiến thuật và tài chính trong mùa giải tới.