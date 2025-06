MU, Arsenal ra giá mua Gyokeres

Sau mùa giải bùng nổ cùng Sporting Lisbon khi ghi tới 54 bàn sau 52 trận, tiền đạo người Thụy Điển giờ trở thành là mục tiêu hàng đầu của hai ông lớn Premier League gồm Arsenal và Manchester United.

Arsenal là đội nhập cuộc sớm hơn. Với tham vọng nâng cấp hàng công để chinh phục ngôi vương, "Pháo thủ" đã nhanh chóng gửi đề nghị trị giá 55 triệu euro, cộng thêm các khoản thưởng. Tuy nhiên, phía Sporting từ chối.

Dù vậy, đội bóng thành London chuẩn bị nâng giá lên khoảng 70 triệu euro, con số được cho là tiệm cận mức yêu cầu của đội bóng Bồ Đào Nha. Quan trọng hơn, Arsenal có lợi thế về mặt dự án thể thao khi sở hữu suất dự Champions League cùng bộ khung ổn định dưới thời Mikel Arteta.

Trong khi đó, MU không ngồi yên. "Quỷ đỏ" đã gửi đề nghị trị giá 60 triệu euro trả trước, cùng 10 triệu euro phụ phí tới Sporting. Dưới sự hậu thuẫn từ HLV Ruben Amorim, thầy cũ Gyokeres, MU cố gắng vẽ ra một dự án tái thiết đủ sức thuyết phục. Thế nhưng, việc không được dự cúp châu Âu mùa tới rõ ràng là điểm trừ lớn.

Về phía Gyokeres, anh không giấu khát vọng ra đi để tìm thử thách mới. Nhưng thay vì lên tiếng công khai, tiền đạo này chọn cách giữ im lặng và ngầm phản đối Sporting. Dù vậy, mối quan hệ giữ Gyokeres và Sporting được cho là căng thẳng khi CLB chủ quản yêu cầu mức giá lên tối 80 triệu euro.

