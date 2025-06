Gyokeres đáp trả

Trên trang cá nhân, Gyokeres viết: "Hiện có rất nhiều thông tin được lan truyền, phần lớn là không đúng sự thật. Tôi sẽ lên tiếng vào thời điểm thích hợp".

Tiền đạo người Thụy Điển được cho là mâu thuẫn gay gắt với lãnh đạo Sporting sau khi không thể đạt được thỏa thuận rời CLB để chuyển đến Premier League. Gyokeres rất bức xúc vì Sporting không giữ lời trong việc hạ mức phí giải phóng hợp đồng từ 100 triệu euro xuống 60 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí như thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, Chủ tịch Frederico Varandas phủ nhận hoàn toàn điều này.

Gyokeres dọa đình công và tuyên bố sẽ không thi đấu cho Sporting nếu CLB tiếp tục làm khó. Dù vậy, Chủ tịch Varandas khẳng định không chấp nhận bất kỳ hành động gây áp lực nào, đồng thời tuyên bố Sporting chưa nhận được lời đề nghị chuyển nhượng chính thức nào cho Gyokeres, kể cả từ Arsenal lẫn Manchester United.

Trong khi đó, thông tin từ báo chí Anh cho biết Arsenal gửi một đề nghị mới và người đại diện của Gyokeres, Hasan Cetinkaya, đã bay sang London để xúc tiến thương vụ. Thế nhưng, Varandas tiếp tục cứng rắn: “Tôi có thể đảm bảo rằng Gyokeres sẽ không rời đi với mức giá 60 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí. Tôi chưa từng hứa như vậy. Đến hôm nay, Sporting vẫn chưa nhận được đề nghị nào cho cậu ấy".

Gyokeres xóa toàn bộ thông tin liên quan đến Sporting, đội tuyển Thụy Điển và Nike khỏi tài khoản cá nhân trên Instagram. Anh còn ba năm hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha, nhưng muốn ra đi sau hai mùa giải ấn tượng.

Kể từ khi gia nhập Sporting vào hè 2023, Gyokeres ghi 97 bàn sau 102 trận. Riêng mùa trước, anh có 54 pha lập công trong 52 trận, trong đó có hat-trick vào lưới Man City ở Champions League và 39 bàn tại giải VĐQG chỉ sau 33 vòng đấu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.