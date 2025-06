Gyokeres bị tố 'tống tiền' Sporting để đến MU

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, tiền đạo người Thụy Điển nổi giận, quyết định đình công và tuyên bố sẽ không bao giờ thi đấu cho Sporting nữa nếu không được chuyển nhượng trong mùa hè năm nay.

Chủ tịch Frederico Varandas phải lên tiếng làm rõ tình hình. Ông tiết lộ trong một cuộc họp trước đó, Sporting đồng ý không yêu cầu điều khoản giải phóng hợp đồng của Gyokeres, do cầu thủ này đã 27 tuổi, độ tuổi mà các cầu thủ ít khi rời Bồ Đào Nha với mức giá khoảng 100 triệu euro.

Tuy nhiên, ở những cuộc đàm phán sau đó, người đại diện của Gyokeres cố gắng buộc Sporting phải đưa ra một mức giá cụ thể cho việc ra đi, điều mà Varandas phản đối. Chủ tịch Sporting khẳng định không đồng ý với việc đặt giá trị cho cầu thủ.

Varandas nhấn mạnh: "Sporting chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào cho Gyokeres. Việc cầu thủ sử dụng chiến thuật "tống tiền" và thiếu tôn trọng CLB là điều không thể chấp nhận. Sporting sẽ không chấp nhận mức giá 60 triệu cộng 10 triệu euro phụ phí mà Gyokeres và người đại diện yêu cầu".

Dù Gyokeres có màn trình diễn tuyệt vời với 54 bàn thắng mùa trước, Sporting quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình và không chịu nhượng bộ trước những áp lực đòi ra đi từ phía cầu thủ này.

Gần đây, Sporting được cho là yêu cầu mức giá lên đến 80 triệu euro. Sự thay đổi khiến tiền đạo 27 tuổi cảm thấy bị phản bội. Gyokeres rất thất vọng với cách hành xử của ban lãnh đạo CLB, dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai bên.

Cá nhân Gyokeres muốn cập bến Old Trafford nhưng vấn đề là "Quỷ đỏ" phải chốt được mức giá với CLB Bồ Đào Nha. HLV Amorim hy vọng có thể tái hợp với Gyokeres để hoàn thiện hàng công 3-4-2-1 ưa thích. Nhưng thương vụ này sẽ còn rất cam go.

