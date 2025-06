Greenwood tái hợp đồng đội cũ ở MU

Angel Gomes sẽ gia nhập Marseille theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè năm nay.

Gomes trở thành đồng đội của Greenwood ở Marseille.

Hợp đồng của tiền vệ người Anh với Lille sẽ hết hạn vào mùa hè 2025. Mặc dù xuất hiện tin đồn về việc Gomes trở lại Old Trafford, trong khi các đội bóng Premier League như Tottenham và West Ham cũng bày tỏ sự quan tâm, Gomes quyết định chuyển đến Marseille.

Theo RMC Sport, Marseille đề nghị Gomes một hợp đồng 3 năm tại Stade Velodrome. Gomes đồng ý lời mời bởi cảm thấy thu hút với phong cách chơi của HLV Roberto De Zerbi và cơ hội tham dự Champions League mùa tới.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen quộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Cuộc kiểm tra y tế sẽ diễn ra hôm nay sau khi thỏa thuận được hoàn tất. Gomes được coi là sự bổ sung quan trọng cho Marseille.

Tại Marseille, Gomes sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ tại MU là Mason Greenwood. Tuyển thủ Anh chơi hay khi chuyển đến Pháp vào mùa hè năm ngoái. Anh ghi được 22 bàn thắng ở Ligue 1 ngay trong mùa giải đầu tiên.

Trong khi đó, Gomes rời MU năm 2021 và gia nhập Lille. Anh có 134 lần ra sân cho CLB và ghi 10 bàn thắng. Tiền vệ 24 tuổi thừa nhận: "Đó là một quyết định rất khó khăn. Trong lòng tôi muốn ra đi, nhưng trong đầu lại nghĩ nên ở lại. Nhưng tôi phải nghe theo trái tim. Tôi thấy cần tiến bước trong sự nghiệp".