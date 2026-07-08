Môtô điện đầu tiên của Honda mở bán, giá gần 17.000 USD

Honda WN7 - mẫu môtô phân khối lớn chạy điện đầu tiên của Honda chính thức ra mắt với giá gần 18.000 USD.

Thị trường xe máy điện vừa đón nhận một bước ngoặt lớn khi ông lớn ngành xe hai bánh Honda chính thức tung ra thị trường châu Âu mẫu mô tô thuần điện đầu tay mang tên WN7.

Đây là phiên bản thương mại được phát triển từ mẫu EV Fun Concept từng gây bão trước đó. Sự xuất hiện của WN7 đánh dấu thời điểm thương hiệu Nhật Bản ngừng thế trận thăm dò để chính thức nhảy vào cuộc đua điện hóa phân khúc môtô phân khối lớn.

Về mặt ngoại hình, Honda WN7 tạo điểm nhấn bằng phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại. Do thuộc dòng naked-bike, xe được tối giản các tấm ốp quây và không có kính chắn gió. Khối pin lớn đặt cố định ngay trung tâm khung sườn trở thành điểm nhận diện cơ học rõ nét nhất.

Tuy nhiên, chi tiết đắt giá khiến giới mộ điệu chú ý hơn cả là gắp đơn phía sau (single-sided swingarm) mang hơi hướm thiết kế của các dòng xe thể thao cao cấp từ Italy.

Sức mạnh của WN7 đến từ khối pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện sản sinh công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm.

Dù thông số lực kéo rất ấn tượng, mẫu mô tô này có trọng lượng khá nặng nề, chạm mốc 217 kg. Bù lại, đặc tính phản hồi mô-men xoắn tức thời của động cơ điện được kỳ vọng sẽ khỏa lấp điểm trừ cân nặng này khi xe lăn bánh.

Trước đó, Honda WN7 từng được trưng bày tại Việt Nam trong sự kiện ra mắt UC3. Ảnh: Trần Hiền.

Hệ truyền động điện cũng mang lại cho WN7 nhiều tính năng thông minh lần đầu xuất hiện. Xe trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng có thể tùy chỉnh cấp độ để hỗ trợ giảm tải cho hệ thống phanh cơ học.

Đặc biệt, để ngăn ngừa tình trạng thốc ga khi xoay trở trong bãi đỗ, hãng đã bổ sung chế độ di chuyển tốc độ đi bộ (Walking Speed Mode) cho phép tinh chỉnh ga nhích nhẹ nhàng tiến hoặc lùi.

Tại thị trường Anh, Honda WN7 có giá mở bán từ 12.999 Bảng. Trong khi đó tại khu vực châu Âu lục địa, mức giá của xe khởi điểm từ 14.780 Euro ( 16.879 USD ).

Con số này được xem là một đại diện trong phân khúc xe điện cao cấp, cùng đối thủ LiveWire One, thương hiệu xe điện tách độc lập từ Harley-Davidson. Đây được đánh giá là một chiến lược định giá đầy toan tính của Honda nhằm gia tăng sức ép lên các đối thủ phương Tây trong bối cảnh phân khúc xe hai bánh chạy điện đang có những cuộc thanh lọc giá bán mạnh mẽ.