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Xã hội

Một xã ở Hà Nội tính mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm người dân

  • Thứ sáu, 12/6/2026 15:53 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, xã Phúc Thọ tính toán mua khoảng 50 xe đạp, giao cho mỗi trưởng thôn 1 chiếc để hàng ngày đi thăm hỏi bà con nhân dân.

Sáng 12/6, thảo luận tổ tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư xã Phúc Thọ) nói về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

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Đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu thảo luận. Ảnh: VTC News.

Ông Hoàn cho biết, xã Phúc Thọ hiện có 19 thôn. Trước mắt, xã sẽ tăng cường cán bộ về mỗi thôn. Khi bộ máy thôn, tổ dân phố mới của thành phố chính thức vận hành, ông Hoàn sẽ lập tức cử cán bộ, công chức xã về trực tiếp các thôn để hỗ trợ.

Để hoạt động của thôn vận hành được tốt, ông Hoàn cho rằng thành phố nên có cơ chế để hỗ trợ và giao thẩm quyền cho xã về vấn đề trang thiết bị.

"Tôi tính toán mua khoảng 50 xe đạp, giao cho mỗi trưởng thôn 1 chiếc xe đạp, hàng ngày đi thăm hỏi bà con", ông Hoàn cho hay.

Ông Hoàn cũng đề xuất nên tăng cường cán bộ thôn làm hợp đồng là người trẻ biết máy tính, phục vụ công tác văn phòng, như vậy bộ máy ở xã sẽ hoạt động trơn tru, bám sát thị trường và xử lý triệt để vướng mắc ở cơ sở.

"Qua rà soát các tiêu chí của 19 trưởng thôn, bí thư chi bộ cơ bản bằng cấp rất tốt, từ cao đẳng trở lên", ông Hoàn nói.

Về quản lý tài sản công, đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, thành phố đã xây dựng đề án và triển khai tới các xã, phường. Tuy nhiên có những tài sản công rất đặc biệt, nằm ở giữa khu dân cư, nếu không để sử dụng thì nên giao cho xã, phường tổ chức đấu giá thu lại tiền. Điều này giúp không làm ảnh hưởng đến văn minh đô thị, hơn nữa còn quản lý chặt chẽ đất đai không bị lấn chiếm.

Ông Hoàn lấy ví dụ vừa qua phường Thanh Liệt cưỡng chế phá dỡ hơn 20 sân pickleball xây trái phép trên đất nông nghiệp. Vị đại biểu đề xuất thành phố trao quyền cho cho xã, phường được phép giao cho tư nhân lập các dự án về văn hóa thể thao, trong đó có bể bơi, hoạt động có thu phí và xã, phường kiểm soát việc thu phí.

"Tư nhân đầu tư họ làm rất tâm huyết, không chắp vá, các công trình phục vụ Nhân dân và chúng ta giải quyết căn bản nguy cơ đuối nước trên địa bàn của của các xã", đại biểu Nguyễn Doãn Hoàn nói.

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https://vtcnews.vn/mot-xa-o-ha-noi-tinh-mua-50-xe-dap-cho-truong-thon-di-tham-nguoi-dan-ar1023266.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

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