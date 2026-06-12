Chủ tịch Hà Nội: Quá thận trọng sẽ lỡ cơ hội phát triển, nóng vội có thể rủi ro

Theo Chủ tịch Hà Nội, nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn.

Sáng 12/6, tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu trình bày hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai Luật Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VTC News.

Trước hết, nhiều chính sách hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Nhiều nội dung được Luật Thủ đô giao cho thành phố quy định lần đầu tiên.

Trong quá trình xây dựng, các cơ quan vừa phải nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, vừa tổng kết thực tiễn của Thủ đô, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới và trong khu vực.

Một thách thức khác là yêu cầu cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro. Nhiều cơ chế đột phá được đề xuất nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 11/6, ông Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù Hà Nội được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng quá trình tổ chức thực hiện vẫn cần gắn kết chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương nhằm bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả.

“Nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và chia sẻ của HĐND thành phố trong quá trình triển khai các nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, áp lực tổ chức thực hiện trong thời gian tới là rất lớn khi số lượng nghị quyết được thông qua nhiều, trong khi thời gian từ nay đến ngày Luật Thủ đô có hiệu lực chỉ còn khoảng hai tuần.

Thành phố phải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp.

“Thành phố phải bảo đảm các cơ chế mới đi vào vận hành ngay từ ngày 1/7 để tránh khoảng trống pháp lý và tránh ách tắc trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chính sách về hạ tầng đô thị, giao thông, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và an sinh xã hội đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn trong bối cảnh ngân sách thành phố vẫn còn những hạn chế nhất định.

Trước yêu cầu đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đồng hành với UBND thành phố trong phân bổ nguồn lực phù hợp để bảo đảm các nghị quyết sau khi được thông qua có thể triển khai hiệu quả trên thực tế.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị HĐND thành phố tiếp tục ủng hộ chủ trương mạnh dạn thể chế hóa đầy đủ các cơ chế mà Luật Thủ đô đã trao quyền với tinh thần đổi mới, đột phá và phát triển; cho phép áp dụng cách tiếp cận “vừa làm, vừa hoàn thiện” đối với những chính sách mới chưa có tiền lệ; tăng cường giám sát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh chính sách; đồng thời tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực và cơ chế thực hiện.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, theo kế hoạch, Hà Nội phải hoàn thành việc cụ thể hóa toàn bộ các cơ chế, chính sách được Luật Thủ đô giao. Đến nay, HĐND thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng; tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố sẽ tiếp tục xem xét, thông qua số lượng lớn các nghị quyết còn lại nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điểm đột phá đầu tiên của các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô là chuyển mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển. Các nghị quyết được UBND thành phố trình HĐND xem xét lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong thời gian tới.

“Nhiều chính sách mới lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của Thủ đô”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VTC News.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô và các nghị quyết sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội thông qua hàng loạt cơ chế mang tính chiến lược.

Trong đó có các chính sách phát triển đô thị theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa trung tâm gắn với định hướng phát triển đô thị theo TOD; quản lý, khai thác hiệu quả đất đai, không gian phát triển, bao gồm cả không gian ngầm và các không gian đô thị mới.

Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết liên quan đến phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao sẽ tạo điều kiện triển khai các cơ chế thí điểm trong phát triển kinh tế. Các lĩnh vực xây dựng, giao thông, đặc biệt là giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là những nội dung trọng tâm nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các vấn đề xã hội, thành phố cũng xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống y tế, giáo dục của Thủ đô, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ngàn năm của Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, đây đều là những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, có khả năng tạo động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong trung và dài hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ các nghị quyết đều được xây dựng theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Nhiều chính sách hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mở rộng các chính sách an sinh xã hội và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông chất lượng cao.

Cùng với đó, các nghị quyết cũng tập trung nâng cao chất lượng bộ máy và nguồn nhân lực. Luật Thủ đô cho phép thành phố xây dựng cơ chế đặc thù về tuyển dụng, sử dụng nhân lực chất lượng cao, đồng thời có các chính sách riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố.

“Đây là những điều kiện, tiền đề đặc biệt quan trọng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân và xã hội”, ông Vũ Đại Thắng khẳng định.