Một vòng Conviction 2025

Sáng 9/8, Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 - Conviction 2025, chính thức khai mạc. Đây là chương trình được mong chờ trong cộng đồng người yêu công nghệ, đặc biệt ở mảng blockchain, AI. Sự kiện gây choáng ngợp cho khán giả tham dự bởi quy mô lớn, nhiều tham luận chất lượng và hàng loạt booth trải nghiệm.

Được tổ chức vào cuối tuần, tại trung tâm hội nghị Thiskyhall có vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM, Conviction 2025 đón lượng khán giả khổng lồ trong ngày đầu tiên. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để lắng nghe các tọa đàm và trải nghiệm sản phẩm blockchain. Người tham dự ngoài có quà từ ban tổ chức, còn nhận được áo, bình nước hay nhiều vật phẩm lưu niệm khác của đối tác sự kiện.

Vision Stage, một trong hai sân khấu chính của Conviction 2025, được lấp đầy toàn bộ số chỗ ngồi trong buổi sáng ngày 9/8. Ngoài chương trình khai mạc, hàng loạt tham luận hấp dẫn về chủ đề pháp lý và tương lai của mảng blockchain, tài chính tại Việt Nam được chia sẻ. Sự xuất hiện của những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tạo ra không khí học thuật, chuyên môn cao cho sự kiện.

Song song với chương trình tại Vision Stage, Innovation Stage là tọa đàm chuyên sâu từ các chuyên gia quốc tế, "oldbie" trong ngành tiền mã hóa Việt Nam. Nhiều tham luận về đầu tư, xu hướng công nghệ mới và vận hành thị trường được mang đến Conviction 2025. Phần trình bày 15 phút của ông Đông Phạm, nhà đầu tư kỳ cựu từ Saigon Tradecoin là một trong những chủ đề thú vị và được quan tâm nhất. Với hàng chục năm trong mảng tài chính truyền thống và Web3, ông Đông có cái nhìn thú vị về cách dòng tiền vận hành và lợi thế của người dùng cá nhân trên thị trường này.

Trong khung giờ giải lao, các gian hàng của đối tác sự kiện như Eternals, IVY, Viction, Dagora... đầy ắp người trải nghiệm. Các bạn trẻ đi thành nhóm, dùng thử sản phẩm từ các nền tảng và nhận quà tặng lưu niệm.

Một phần quan trọng trong văn hóa của một sự kiện Web3 là kết nối. Các start-up có cơ hội trực tiếp trò chuyện với những người làm việc lâu năm trong ngành, học hỏi và tham khảo ý kiến từ họ. Những người có đam mê với mảng blockchain, AI cũng tìm thấy bạn đồng hành cùng đam mê. Ngoài ra, nhiều cơ hội làm việc cũng mở ra tại những sự kiện như Conviction 2025.

Conviction 2025 được Hội Truyền thông Điện tử TP.HCM chủ trì tổ chức, với nòng cốt là Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA). Sự kiện có quy mô 30.000 tham dự, cùng 150 diễn giả tham luận trong hai ngày 9-10/8. Với hành lang pháp lý dần rõ nét cho loại hình công nghệ mới, Conviction 2025 được kỳ vọng giúp các start-up mảng chuỗi khối trong nước có cơ hội bước ra ánh sáng, nâng tầm Việt Nam trên bản đồ blockchain toàn cầu.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.