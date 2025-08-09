Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Một vòng Conviction 2025

  • Thứ bảy, 9/8/2025 19:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự kiện thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ TP.HCM tham dự, trải nghiệm công nghệ mới và lắng nghe tọa đàm chuyên môn cao từ các đại diện trong và ngoài nước.

Conviction 2025 anh 1

Sáng 9/8, Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 2025 - Conviction 2025, chính thức khai mạc. Đây là chương trình được mong chờ trong cộng đồng người yêu công nghệ, đặc biệt ở mảng blockchain, AI. Sự kiện gây choáng ngợp cho khán giả tham dự bởi quy mô lớn, nhiều tham luận chất lượng và hàng loạt booth trải nghiệm.
Conviction 2025 anh 2Conviction 2025 anh 3Conviction 2025 anh 4Conviction 2025 anh 5

Được tổ chức vào cuối tuần, tại trung tâm hội nghị Thiskyhall có vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM, Conviction 2025 đón lượng khán giả khổng lồ trong ngày đầu tiên. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để lắng nghe các tọa đàm và trải nghiệm sản phẩm blockchain. Người tham dự ngoài có quà từ ban tổ chức, còn nhận được áo, bình nước hay nhiều vật phẩm lưu niệm khác của đối tác sự kiện.

Conviction 2025 anh 6Conviction 2025 anh 7Conviction 2025 anh 8

Vision Stage, một trong hai sân khấu chính của Conviction 2025, được lấp đầy toàn bộ số chỗ ngồi trong buổi sáng ngày 9/8. Ngoài chương trình khai mạc, hàng loạt tham luận hấp dẫn về chủ đề pháp lý và tương lai của mảng blockchain, tài chính tại Việt Nam được chia sẻ. Sự xuất hiện của những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tạo ra không khí học thuật, chuyên môn cao cho sự kiện.

Conviction 2025 anh 9

Song song với chương trình tại Vision Stage, Innovation Stage là tọa đàm chuyên sâu từ các chuyên gia quốc tế, "oldbie" trong ngành tiền mã hóa Việt Nam. Nhiều tham luận về đầu tư, xu hướng công nghệ mới và vận hành thị trường được mang đến Conviction 2025. Phần trình bày 15 phút của ông Đông Phạm, nhà đầu tư kỳ cựu từ Saigon Tradecoin là một trong những chủ đề thú vị và được quan tâm nhất. Với hàng chục năm trong mảng tài chính truyền thống và Web3, ông Đông có cái nhìn thú vị về cách dòng tiền vận hành và lợi thế của người dùng cá nhân trên thị trường này.
Conviction 2025 anh 10Conviction 2025 anh 11Conviction 2025 anh 12Conviction 2025 anh 13Conviction 2025 anh 14

Trong khung giờ giải lao, các gian hàng của đối tác sự kiện như Eternals, IVY, Viction, Dagora... đầy ắp người trải nghiệm. Các bạn trẻ đi thành nhóm, dùng thử sản phẩm từ các nền tảng và nhận quà tặng lưu niệm.

Conviction 2025 anh 15Conviction 2025 anh 16Conviction 2025 anh 17Conviction 2025 anh 18

Một phần quan trọng trong văn hóa của một sự kiện Web3 là kết nối. Các start-up có cơ hội trực tiếp trò chuyện với những người làm việc lâu năm trong ngành, học hỏi và tham khảo ý kiến từ họ. Những người có đam mê với mảng blockchain, AI cũng tìm thấy bạn đồng hành cùng đam mê. Ngoài ra, nhiều cơ hội làm việc cũng mở ra tại những sự kiện như Conviction 2025.

Conviction 2025 anh 19

Conviction 2025 được Hội Truyền thông Điện tử TP.HCM chủ trì tổ chức, với nòng cốt là Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA). Sự kiện có quy mô 30.000 tham dự, cùng 150 diễn giả tham luận trong hai ngày 9-10/8. Với hành lang pháp lý dần rõ nét cho loại hình công nghệ mới, Conviction 2025 được kỳ vọng giúp các start-up mảng chuỗi khối trong nước có cơ hội bước ra ánh sáng, nâng tầm Việt Nam trên bản đồ blockchain toàn cầu.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

Apple bị tố ăn cắp công nghệ

Apple đối mặt với vụ kiện từ Fintiv với cáo buộc đánh cắp công nghệ ví điện tử để phát triển Apple Pay, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

2 giờ trước

Thiết bị này sẽ tạo ra xu hướng mới trên thị trường smartphone

Siêu phẩm mỏng nhẹ iPhone 17 Air của Apple được đồn đoán sẽ khuấy động thị trường, định hình lại xu hướng thiết kế smartphone trong tương lai.

3 giờ trước

Google lên tiếng về AI Overview

Trong một bài blog, đại diện Google phủ nhận các nghiên cứu cho rằng tính năng AI Overview đã làm giảm lưu lượng đến các trang web.

5 giờ trước

Hà Mi

Conviction 2025 Tiền mã hóa blockchain crypto sự kiện conviction hba

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý