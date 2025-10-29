Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ cá cược tới 18.227 lần

  • Thứ tư, 29/10/2025 18:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rúng động vụ trọng tài cá cược khiến dư luận phẫn nộ, đúng như lời cảnh báo trước đây của Jose Mourinho về việc có thế lực thao túng giải đấu.

Cuộc điều tra kéo dài suốt 5 năm của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phát hiện trong số 571 trọng tài đang làm việc ở các hạng đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, có 371 người sở hữu tài khoản cá cược, và 152 người thường xuyên tham gia đặt cược.

Đáng chú ý, 42 trọng tài cược trên 1.000 trận, thậm chí một người bị phát hiện đặt tới 18.227 lần – con số gây sốc ngay cả với những người trong giới. 7 trọng tài đang làm việc ở Super Lig và hạng Nhì, cùng với 15 trợ lý trọng tài khác, đều nằm trong danh sách bị điều tra. TFF chính thức khởi động quy trình kỷ luật và cam kết "sẽ xử lý triệt để mọi sai phạm".

Jose Mourinho - cựu HLV Fenerbahce, từng gây bão khi cáo buộc các trọng tài thiên vị có hệ thống trong cuộc đua vô địch. Sau khi bê bối nổ ra, mạng xã hội tràn ngập bình luận như: "Hóa ra Người đặc biệt đúng", "Mourinho biết trước hết rồi", "Mourinho chưa bao giờ sai".

Theo quy định của TFF, trọng tài cá cược sẽ bị cấm hành nghề tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, FIFA có thể áp thêm án treo giò 3 năm trên phạm vi toàn cầu cùng mức phạt gần 95.000 bảng – đòn giáng mạnh vào danh dự nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch TFF Ethem Haciosmanoglu tuyên bố: "Nếu muốn đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đúng vị thế, chúng ta phải làm sạch mọi vết bẩn còn sót lại". Các CLB lớn nhanh chóng lên tiếng. Besiktas khẳng định đây có thể là bước ngoặt cho một nền bóng đá trong sạch.

Trabzonspor gọi đây là cơ hội lịch sử để tái thiết công lý trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Còn Chủ tịch Fenerbahce Sadettin Saran thừa nhận: "Tin này vừa gây sốc vừa khiến chúng tôi đau lòng, nhưng ít nhất sự thật được phơi bày".

Bê bối chấn động bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển khi Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) phát hiện hàng trăm trọng tài - gồm cả những người cầm còi ở các giải đấu hàng đầu, có tài khoản cá cược bóng đá.

