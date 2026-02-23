Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một tiệm vàng bị buộc tiêu hủy 3 vòng tay vàng vì giả nhãn hiệu

  • Thứ hai, 23/2/2026 18:17 (GMT+7)
Một tiệm vàng tại An Giang bị phạt 205 triệu đồng và buộc tiêu hủy 3 vòng đeo tay vàng trị giá 192 triệu đồng do giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Hàng hóa vi phạm được khò tan chảy đến khi không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Ảnh: DMS.

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 - Chi cục QLTT tỉnh An Giang đã tiến hành giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính của doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng T.P. theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành trước đó.

Tang vật tiêu hủy gồm 3 sản phẩm vòng đeo tay giả mạo nhãn hiệu của Chanel. Giá trị hàng hóa tiêu hủy là 192 triệu đồng. Hình thức tiêu hủy được thực hiện bằng biện pháp hủy đốt hoàn toàn bằng nhiệt, sử dụng máy khò kim loại làm tan chảy sản phẩm đến khi tang vật không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu.

Toàn bộ quá trình tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính được Đội QLTT số 9 giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Đội QLTT số 9 đã kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh vàng này trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp đang trưng bày để bán 3 sản phẩm vòng đeo tay bằng kim loại màu vàng mang nhãn hiệu Chanel có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tạm giữ sau đó để xác minh, làm rõ.

Ngày 28/1, Chi cục QLTT tỉnh An Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tiệm vàng T.P. về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền xử phạt 205 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Thời gian tới, Đội QLTT số 9 tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đại diện sở hữu công nghiệp.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vàng An Giang Tiền mã hóa tiêu hủy chanel vòng

