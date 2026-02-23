Một tiệm vàng bị buộc tiêu hủy 3 vòng tay vàng vì giả nhãn hiệu

Một tiệm vàng tại An Giang bị phạt 205 triệu đồng và buộc tiêu hủy 3 vòng đeo tay vàng trị giá 192 triệu đồng do giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Hàng hóa vi phạm được khò tan chảy đến khi không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Ảnh: DMS.

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 - Chi cục QLTT tỉnh An Giang đã tiến hành giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính của doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng T.P. theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành trước đó.

Tang vật tiêu hủy gồm 3 sản phẩm vòng đeo tay giả mạo nhãn hiệu của Chanel. Giá trị hàng hóa tiêu hủy là 192 triệu đồng. Hình thức tiêu hủy được thực hiện bằng biện pháp hủy đốt hoàn toàn bằng nhiệt, sử dụng máy khò kim loại làm tan chảy sản phẩm đến khi tang vật không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu.

Toàn bộ quá trình tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính được Đội QLTT số 9 giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Đội QLTT số 9 đã kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh vàng này trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp đang trưng bày để bán 3 sản phẩm vòng đeo tay bằng kim loại màu vàng mang nhãn hiệu Chanel có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tạm giữ sau đó để xác minh, làm rõ.

Ngày 28/1, Chi cục QLTT tỉnh An Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tiệm vàng T.P. về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số tiền xử phạt 205 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Thời gian tới, Đội QLTT số 9 tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đại diện sở hữu công nghiệp.