Một tháng Ngâu không 'xám' của thị trường ôtô Việt

Các đại lý ôtô vẫn ghi nhận lượng khách ghé đến tìm mua ôtô khá đông trong tháng Ngâu.

Những năm trước, tháng 7 âm lịch, hay còn được gọi là tháng Ngâu thường là khoảng thời gian tình hình mua bán tại các đại lý ôtô chững lại. Theo truyền thống, đây là thời điểm người Việt ngại “xuống tiền” cho những sản phẩm giá trị cao như bất động sản hay xe.

Thế nhưng theo khảo sát của Tri Thức - Znews, năm nay có vẻ mọi thứ đó có chuyển biến tích cực hơn khi lượng khách đặt mua xe vẫn đông dù đã vào giữa mùa thấp điểm.

Khách “tấp nập” hơn mọi năm

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu tháng 8 chỉ đạt 6.195 xe, với tổng giá trị kim ngạch khoảng 114 triệu USD , tương đương mức giảm 31,7% so với kỳ báo cáo trước đó. Điều này cho thấy các thương hiệu đã bắt đầu giảm nguồn cung từ sớm nhằm chuẩn bị cho đợt "ế ẩm" của thị trường.

Tuy nhiên, tình hình mua bán tại các đại lý lại cho thấy điều ngược lại khi lượng khách tìm mua ôtô vẫn đông đúc, chưa có dấu hiệu giảm mạnh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên tư vấn tại một đại lý ôtô thương hiệu Trung Quốc cho biết trung bình trong một ngày, có hơn 4 lượt khách đến tham khảo xe ở đủ phân khúc giá.

“Hiện tại khách vẫn đang khá đều, gần như ngày nào cửa hàng cũng đón lượt khách hàng mới. Lượng đơn hàng cũng xuất hiện khá đều trong thời gian này”, người này nói thêm.

Các đại lý vẫn đông khách dù vào mùa thấp điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Các showroom ôtô Nhật Bản hay Hàn Quốc khác cũng ghi nhận tín hiệu tốt khi khách hàng không còn ngại chi tiền như mọi năm. Theo anh Hoàng Khang, nhân viên tư vấn tại một đại lý Toyota, đây là tháng Ngâu đầu tiên anh bán được hơn 5 xe.

Những năm trước, khách hàng dường như không đến showroom, các đơn đặt hàng trực tuyến cũng thưa thớt. Tuy nhiên năm nay, lượng khách đặt mua thông qua kênh tư vấn online và tại đại lý đều tăng trưởng rõ rệt.

“Mặc dù không thể so sánh với những tháng cao điểm, tháng Ngâu năm nay vẫn là mùa thành công với sale. Khách hàng hỏi mua hay chốt cọc cũng nhiều hơn hẳn cùng kỳ năm trước”, anh Khang chia sẻ.

Lý giải cho tình trạng trên, anh Khang cho biết tệp khách hàng mua ôtô 2 năm trở lại đây đã trẻ hơn rất nhiều so với thời gian trước. Nhóm khách này thường có xu hướng lựa chọn ôtô theo sở thích cũng như tầm giá, ít quan tâm đến vấn đề “may rủi” khi mua xe trong tháng Ngâu.

Giá xe giảm mạnh thu hút khách

Các chương trình khuyến mại, ưu đãi lớn cũng là yếu tố chính níu giữ khách hàng đặt mua xe. Ngay khi bắt đầu tháng Ngâu, nhiều thương hiệu đã nhanh chóng áp dụng các chương trình giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng dưới hình thức hỗ trợ phí trước bạ hay tặng kèm phụ kiện nhằm kích cầu mua sắm của người dùng.

Honda Accord. Ảnh: Vũ Huỳnh.

Cụ thể trong tháng 8, các khách hàng đặt mua Honda CR-V bản L, Honda HR-V và Honda BR-V được hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá dao động 33,5-58 triệu đồng tuỳ mẫu xe. Đặc biệt, Honda City và CR-V bản G còn được giảm 100% phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm gần 60 triệu đồng.

Mẫu sedan cỡ D Honda Accord tiếp tục được giảm giá tiền mặt 220 triệu, đưa giá bán xuống còn 1,099 tỷ đồng .

Toyota cũng đang áp dụng giảm 50% phí trước bạ cho các mẫu xe bao gồm Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Cụ thể, Vios với giá bán dao động 458-545 triệu sẽ được giảm dao động 23-27 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio có giá khởi điểm 558 triệu cũng được giảm dao động 28-30 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ phí trước bạ, khách hàng thanh toán dưới hình thức trả góp cũng được ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu.

Subaru Forester. Ảnh: Bối Hạ.

Subaru cũng đang áp dụng ưu đãi cho cả 3 phiên bản của chiếc SUV cỡ C Forester. Cụ thể, phiên bản i-S EyeSight số VIN 2024 đang được hưởng ưu đãi với giá trị quy đổi tiền mặt 140 triệu đồng. Sau ưu đãi, Subaru Forester i-S EyeSight hiện có giá 1,059 tỷ đồng .

Với các phiên bản i-L EyeSight và i-L của Subaru Forester, giá trị ưu đãi tương ứng lần lượt là 110 triệu đồng và 50 triệu đồng. Sau khi trừ giá trị khuyến mại quy đổi, Subaru Forester i-L EyeSight VIN 2024 hiện có giá 989 triệu đồng, còn phiên bản i-L sản xuất cùng năm có giá 919 triệu đồng.

Mitsubishi XForce bản Exceed và Pajero Sport cũng đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ từ nhà sản xuất. Sau khuyến mại, khách hàng mua Xforce bản Exceed có thể tiết kiệm được 64 triệu, và khoảng 143 triệu đến 171,5 triệu đồng nếu đặt mua Pajero Sport.

Mitsubishi Xforce.

Thương hiệu ôtô Nhật Bản này cũng triển khai ưu đãi 50-100% phí trước bạ với loạt xe còn lại trong dải sản phẩm bao gồm Xpander, Xpander Cross, Triton và Attrage. Kết hợp cùng các quà tặng như camera lùi hay camera toàn cảnh tùy phiên bản, tổng giá trị khuyến mại dành cho Xpander đang dao động từ 30,5 triệu đến 55 triệu đồng.

Với sedan Attrage, khách hàng khi đặt mua trong tháng 8 sẽ được hưởng tổng giá trị khuyến mại dao động từ 48,5 triệu đến cao nhất 60,5 triệu đồng cùng loạt phụ kiện quà tặng chính hãng như camera lùi hay angten vây cá, thảm lót sàn.