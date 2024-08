Vì sao Toyota Vios chinh phục đa dạng khách hàng?

Thị trường ôtô Việt Nam liên tục cập nhật với những mẫu xe mới. Song, Toyota Vios vẫn là cái tên được ưa chuộng hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B.

Suốt hơn 2 thập kỷ từ khi được ra mắt tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios đã xây dựng vị thế vững chắc của một mẫu xe quen thuộc trong lòng khách hàng. Chiếc sedan này chinh phục số đông bởi nó đáp ứng tốt nhu cầu của đa dạng khách hàng, từ những người mới mua xe, nhóm khách hàng gia đình đến những bạn trẻ yêu thích vẻ ngoài cá tính hay những người kinh doanh dịch vụ.

Việc cân đối giữa chi phí với thiết kế nội ngoại thất, trang bị động cơ, công nghệ luôn là bài toán của các thương hiệu xe. Song, với Toyota Vios, người dùng có một chiếc xe tương đối toàn diện xét cả về hình thức lẫn khả năng vận hành.

Nói Toyota Vios là cái tên quen thuộc hay “quốc dân” của dòng xe sedan không hề quá lời. Liên tiếp trong vòng 7 năm từ 2014 đến 2020, doanh số của Vios đứng đầu thị trường. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2024, doanh số của Vios là 4.215 chiếc, trở thành 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất. Và sang tháng 7, mẫu sedan Nhật Bản đã bùng nổ doanh số với 1.745 xe Vios được bán ra, chiếm tới gần 30% doanh số từ đầu năm.

Lý giải cho sức hút của Toyota Vios vẫn không hề suy giảm sau hơn 20 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, câu trả lời nằm sự thấu hiểu tâm lý khách hàng của hãng xe Nhật Bản. Qua từng thế hệ, xe liên tục có những nâng cấp mang tính thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng.

Điển hình, năm 2014, thế hệ thứ 3 của Toyota Vios được ra mắt tại thị trường Việt Nam với sự thay đổi mạnh mẽ ở cả ngoại hình lẫn khả năng vận hành. Cụm đèn pha, hệ thống lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế lại, mang tới diện mạo trẻ trung và thể thao hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Về kích thước, phiên bản 2014 của Vios gia tăng ở cả chiều dài (thêm 110 mm) và chiều cao (15 mm), từ đó kích thước tổng thể chiều dài, rộng cao lần lượt là 4.410 x 1.700 x 1.475 mm mang tới khoang cabin rộng rãi.

Toyota Vios 2014 cũng sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT thay thế hộp số tự động 4 cấp, mang tới những chuyến hành trình êm ái và mượt mà hơn, đi kèm động cơ 1.5L cho phiên bản G, E và Limo. Toyota Vios 2014 cũng là khởi đầu cho giai đoạn hoàng kim của mẫu xe này với doanh số dẫn đầu thị trường trong 7 năm liên tiếp.

Ở phiên bản mới nhất (2023), Toyota Vios tiếp tục bắt nhịp xu thế với thiết kế thể thao, trẻ trung nhưng vẫn giữ và dung hòa được sự lịch lãm. Ngoại hình xe trở nên hiện đại, thể thao với phần đầu xe góc cạnh, lưới tản nhiệt mở rộng cùng đèn LED Projector sắc nét. Chạy dọc thân xe là các đường dập nổi tạo cảm giác khỏe khoắn, kết nối với các chi tiết đuôi xe.

Chị Triệu Kim (29 tuổi), cho biết: “Tôi thích vẻ ngoài của Vios, đó là nét mạnh mẽ, năng động và khác biệt với phần còn lại. Nhìn lướt qua, mọi người sẽ nhận ra đó là Vios mà không phải mẫu xe nào khác. Bên ngoài có phần cá tính, 'nghịch' nhưng khi bước vào xe tôi cảm thấy an tâm. An tâm bởi những tính năng an toàn của xe, sự bền bỉ, khỏe khoắn và cảm giác đầm chắc sau vô lăng”.

Nếu chỉ được dùng một từ để mô tả về Toyota Vios thì đó là từ "đủ". Đây là mẫu xe có không gian đủ thoải mái, động cơ vận hành đủ êm ái, thiết kế đủ độ tinh tế, không hầm hố cùng mức giá hấp dẫn. Nhờ vậy, Toyota Vios đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng, dù là khách hàng nữ yêu thích tính thẩm mỹ, nhóm khách hàng gia đình đề cao sự rộng rãi, người lần đầu mua xe quan tâm tới giá bán hợp lý hay những người kinh doanh dịch vụ cần chiếc xe bền bỉ.

Trước hết nói về không gian, Vios 2024 sở hữu kích thước nhỉnh hơn thế hệ trước với chiều dài cơ sở 2.550 mm, kích thước dài, rộng, cao: 4.425 x 1.730 x 1.475 mm. Khu vực khoang hành lý cũng rộng rãi với 506 lít, đặc biệt diện tích sẽ được bổ sung nhờ hàng ghế sau có thể gập 60:40. Sự thoải mái cho hành khách trên xe được củng cố nhờ hệ thống treo độc lập MacPherson và dầm xoắn giúp xe cân bằng, hấp thụ dao động, làm giảm độ nghiêng, đặc biệt khi xe đi vào khúc cua cũng như giảm tiếng ồn.

Toyota Vios 2024 được trang bị động cơ xăng 1.5L sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Trong phân khúc B-sedan, đây là khối công suất vừa đủ ấn tượng. Chị Triệu Kim đặc biệt hài lòng về sự mạnh mẽ của chiếc xe đang sở hữu. "Với tôi, động cơ 1.5L của Vios đủ khỏe để chinh phục nhiều dạng địa hình khác nhau từ trong đô thị, đi cao tốc cho đến các tỉnh miền núi. Xe khá đầm chắc, đi ở tốc độ cao vẫn cảm nhận được sự ổn định, êm ái và không bị ồn. Khả năng vận hành của Vios đáp ứng được nhu cầu của tôi - một người theo chủ nghĩa xê dịch”, nữ khách hàng nhấn mạnh.

Trải nghiệm trong khoang nội thất của Toyota Vios cũng mang tới cảm giác hài lòng nhờ ngôn ngữ thiết kế hiện đại với các đường mạ bạc liền mạch. Xe được trang bị các tính năng tiêu chuẩn như màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto; cổng USB type C; điều hòa mát nhanh, lạnh sâu.

Kế thừa những ưu điểm làm nên danh tiếng của thương hiệu, phiên bản cao cấp G-CVT của thế hệ 2023 được trang bị thêm 2 tính năng trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Chị Triệu Kim tiết lộ: “Tôi sử dụng Vios G - phiên bản cao cấp nhất của Vios - được hãng trang bị bổ sung thêm 2 tính năng hiện đại thuộc gói Toyota Safety Sense, trong đó có cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Khi di chuyển trên lâu trên cao tốc, dễ bị xao nhãng hoặc mất tập trung thì tính năng cảnh báo lệch làn đường phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình để cảnh báo người lái. Khi di chuyển trong phố, cảnh báo tiền va chạm lại là người hỗ trợ đắc lực với tôi".

Toyota Vios 2023 đang được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 458 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 8, khách mua mới Vios và hoàn tất 100% thủ tục thanh toán sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với mức hỗ trợ lần lượt là 23 triệu đồng, 25 triệu đồng, 27 triệu đồng tương ứng các phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT. Với mức giá hấp dẫn, hệ thống vận hành và công nghệ hàng đầu phân khúc, Toyota Vios tiếp tục duy trì phong độ là mẫu sedan “quốc dân” của thương hiệu Nhật Bản trên thị trường xe Việt.