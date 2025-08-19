Một 'siêu sân bay' lớn hơn Nội Bài, Tân Sơn Nhất sẽ khởi công sáng nay

Từ 9h, 250 công trình, dự án lớn, trọng điểm sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành, trong đó có sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với quy mô lớn hơn cả sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Để chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), theo kế hoạch, lễ khánh thành, khởi công sẽ diễn ra sáng 19/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 80 điểm cầu trên cả nước, với 250 dự án đủ điều kiện triển khai, tổng vốn đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng .

Trong 80 điểm cầu, có 34 điểm cầu chính trực tiếp sẽ có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính Phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham dự.

Cụ thể, Hà Nội có 3 điểm cầu: Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel; khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

TP.HCM có một điểm cầu: Khánh thành Trung tâm tài chính quốc tế của HDBank tại tòa nhà Saigon Marina.

Bắc Ninh có 2 điểm cầu: Khởi công sân bay quốc tế Gia Bình; khánh thành cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những "đại dự án" có quy mô vốn lớn nhất đợt này lên tới gần 121.000 tỷ đồng . Dự án do Bộ Công an là cơ quan chủ quản, với công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

So với các sân bay khu vực phía Bắc và cả Việt Nam, sân bay Gia Bình nổi bật với 4 đường cất hạ cánh, quy mô sân đỗ và diện tích sử dụng rộng hơn cả Nội Bài và Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha)

Cà Mau có một điểm cầu: Khởi công đường bộ cao tốc Cà Mau - Cần Nước; đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai; và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Nghệ An có một điểm cầu: Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Lào Cai có một điểm cầu: Khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Yên (giai đoạn 1).

Hà Tĩnh có một điểm cầu: Khởi công xây dựng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Đồng Tháp có một điểm cầu: Khánh thành cầu Rạch Miễu 2.

Đà Nẵng có một điểm cầu: Khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí (Đà Nẵng Downtown).

Cao Bằng có một điểm cầu: Khởi công tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2.

Tây Ninh có một điểm cầu: Khánh thành khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Cần Thơ có một điểm cầu: Khánh thành dự án nhà ở thuộc khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Sông Tràng.

Khánh Hòa có một điểm cầu: Khởi công khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang.

Sơn La có một điểm cầu: Khánh thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.

Đắk Lắk có một điểm cầu: Khởi công cảng Bãi Gốc.

Gia Lai có một điểm cầu: Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phù Mỹ.

Hưng Yên có một điểm cầu: Khởi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Vĩnh Long có một điểm cầu: Khởi công hạ tầng giao thông kết nối trung tâm TP Trà Vinh, huyện Châu Thành, Càng Long về Quốc lộ 60 và Quốc lộ 53 (giai đoạn 2).

Phú Thọ có 3 điểm cầu: Khánh thành hồ chứa nước Cánh Tang; khánh thành Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đấu nối; khởi công Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Ninh Bình có một điểm cầu: Khởi công khu tái định cư tại phường Đồng Văn.

Đồng Nai có một điểm cầu: Khởi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Quảng Trị có một điểm cầu: Khởi công Nhà máy điện gió Hải Anh.

Thái Nguyên có một điểm cầu: Khởi công công trình công nghiệp Yên Bình 2.

Lâm Đồng có một điểm cầu: Khánh thành Trung tâm huấn luyện quốc gia tại Đà Lạt (Khu B3).

Hải Phòng có một điểm cầu: Khánh thành cầu Mây Chai và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái Đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh có một điểm cầu: Khởi công khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng.

Tuyên Quang có một điểm cầu: Khánh thành cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đến Km188 QL37.

Lạng Sơn có một điểm cầu: Khởi công khu liên hợp thể thao tỉnh (sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng).

Quảng Ngãi có một điểm cầu: Khánh thành cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3).

250 dự án, công trình có tổng vốn hơn 1,28 triệu tỷ đồng . Trong đó, nguồn vốn Nhà nước là 478.000 tỷ đồng với 129 dự án; FDI đóng góp 54.000 tỷ đồng với 5 dự án; còn lại là nguồn vốn khác. Các dự án này dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và hơn 20% GDP trong các năm tiếp theo.

Trong tổng số 250 dự án, có 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông; 44 dự án, công trình dân dụng - đô thị; 57 dự án, công trình công nghiệp; 36 dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 dự án, công trình nhà ở xã hội; 6 dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn; 3 dự án, công trình văn hóa, thể thao; 12 dự án, công trình giáo dục; 10 dự án, công trình y tế; 1 dự án, công trình quốc phòng.