Một phút tạo nên khác biệt của Yamal

Lamine Yamal tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Real Sociedad ở vòng 6 La Liga rạng sáng 29/9.

Yamal góp công giúp Barcelona thắng Sociedad. Ảnh: Reuters.

HLV Hansi Flick tung Yamal vào sân ở phút 58, thay cho một tài năng trẻ khác là Roony Bardghji. Chỉ một phút sau, Yamal lập tức kiến tạo để Robert Lewandowski nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Sau trận, HLV Sergio Francisco của Real Sociedad không tiếc lời ca ngợi tài năng trẻ này: "Sự xuất hiện của cậu ấy trên sân là một mối hiểm họa. Thật khó để ngăn chặn Yamal, ngay cả khi tung những cầu thủ chỉ để theo kèm cậu ấy. Yamal cho thấy vì sao cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới".

Ngoài đường kiến tạo, Yamal còn khiến khán giả trầm trồ với pha xỏ háng hậu vệ Sociedad ở phút 61. Tiền đạo 18 tuổi chỉ vừa trở lại sau chấn thương gặp phải trong trận đấu giữa tuyển Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026 hôm 8/9.

HLV Hansi Flick cũng dành lời khen cho Yamal: "Tôi hài lòng với sự trở lại của cậu ấy. Yamal thể hiện nền tảng thể chất tuyệt vời, tạo ra cơ hội và kiến tạo cho đồng đội".

Đầu tuần trước, Yamal giành giải Kopa Trophy (Cầu thủ trẻ hay nhất năm) do tạp chí France Football bình chọn, cũng là năm thứ hai liên tiếp được vinh danh. Trong cuộc đua Quả bóng vàng nam 2025, anh chỉ xếp sau Ousmane Dembele.

Yamal lập cú đúp, Rashford sút hỏng trước khung thành bỏ trống Rạng sáng 11/8, Barcelona thắng hủy diệt Como 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.