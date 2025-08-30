Một 'ông lớn' sắp bán máy lạnh ở Việt Nam

Xiaomi bắt đầu trưng bày dòng máy lạnh công suất 1-1,5 HP tại cửa hàng tự vận hành. Sản phẩm có giá cao so với mặt bằng sản phẩm Trung Quốc.

Hai chiếc máy lạnh đầu tiên của Xiaomi ở Việt Nam.

Hồi đầu năm, đại diện Xiaomi Việt Nam từng tiết lộ kế hoạch mở bán thêm sản phẩm gia dụng. Trong đó, máy lạnh nằm trong nhóm hàng đầu tiên được kinh doanh. Gần đây, hãng này vận hành thêm dạng cửa hàng chuyên biệt, chỉ bán đồ Xiaomi. Tại cơ sở đầu tiên tại Crescent Mall (TP.HCM), công ty trưng bày hai chiếc máy lạnh đầu tiên, kèm giá niêm yết.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện hãng cho biết mặt hàng chỉ được công bố sớm, chưa sẵn hàng giao ngay.

Sản phẩm được bán dưới thương hiệu Mijia. Đây vốn là tên ứng dụng nhà thông minh của công ty này ở thị trường nội địa Trung Quốc. Phiên bản quốc tế của nó là Mi Home. Gần đây, công ty cũng đăng ký nhãn hiệu Mijia tại Việt Nam. Trước đó, nhiều sản phẩm thuộc hệ sinh thái nhà thông minh của công ty Trung Quốc được đổi tên thành Xiaomi để kinh doanh.

Hiện tại, hãng này bán nhiều đồ gia dụng cỡ nhỏ. Tuy nhiên, nhóm hàng này không được phân phối rộng như mặt hàng di động. Họ bắt đầu bán TV tại Việt Nam từ 2023. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, công ty này sẽ mở rộng sang các sản phẩm cỡ lớn. Bên cạnh điều hòa nhiệt độ là tủ lạnh, máy giặt.

Các tính năng được quảng cáo trên máy lạnh gồm AI, tiết kiệm năng lượng và có cấp gió dễ chịu. Sản phẩm có hai phiên bản, 1 HP và 1,5 HP. Giá lần lượt là 11,7 triệu đồng và 13,7 triệu đồng.

Giá niêm yết của Xiaomi đang cao hơn so với mặt bằng máy lạnh từ nhiều hãng Trung Quốc, Thái Lan. Mức niêm yết từ hãng này ngang bằng sản phẩm của Samsung, LG hay các công ty Nhật Bản.

Xiaomi có thành công đáng kể từ khi mở rộng sang mảng mới. Tại Trung Quốc, họ vừa vượt qua Gree về doanh số bán theo tháng. Lợi thế lớn nhất của công ty này nằm ở app Mi Home. Đây là một trong những hệ sinh thái nhà thông minh phủ rộng nhất ở Trung Quốc hiện tại.

Trong khi đó tại Việt Nam, chức năng kết nối app hay hoạt động liên thông trong smarthome không phải tiêu chí tối quan trọng khi người dùng chọn mua sản phẩm gia dụng. Với mặt hàng có vòng đời dài, khách hàng trong nước vẫn có thói quen mua hàng từ hãng lâu năm, uy tín.