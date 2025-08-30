Lý do màn hình iPhone chưa đẹp hơn

Nhà sản xuất linh kiện có giải pháp phần cứng tốt hơn cho màn hình iPhone nhưng Apple vẫn chưa muốn sử dụng.

Màn hình iPhone có thể đẹp hơn với công nghệ Tandem OLED. Ảnh: Phone Arena.

Phone Arena dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết LG Display cố gắng thuyết phục Apple sử dụng tấm nền Tandem OLED trên iPhone. Tuy nhiên, những khuyến nghị liên tục của công ty Hàn Quốc vẫn chưa mang lại kết quả. Apple vẫn chưa đưa ra quyết định.

Tandem OLED là công nghệ màn hình tiên tiến được Apple sử dụng trên model iPad Pro M4, mang lại khả năng hiển thị sắc nét, đồng thời xử lý chuyển động một cách mượt mà, linh hoạt hơn.

LG Display vẫn đặt mục tiêu cung cấp tấm nền Tandem OLED cho iPhone ra mắt 2028. Điều này đòi hỏi công ty phải chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt loại màn hình mới. Năm 2028 cũng là thời điểm đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone X, sản phẩm mở đầu giai đoạn sử dụng thiết kế mới.

Nếu Apple quyết định sử dụng Tandem OLED, iPhone trong tương lai có thể sở hữu màn hình tốt hơn nhiều. Công nghệ này hoạt động bằng cách xếp chồng 2 lớp OLED lên nhau, mang lại độ sáng cao hơn. Quan trọng hơn, quy trình này còn kéo dài tuổi thọ và hiệu suất sử dụng năng lượng của màn hình, từ đó kéo dài thời lượng pin.

Tuy nhiên, từng có tin đồn Apple cân nhắc sử dụng một phiên bản khác của công nghệ này, có tên Simplified Tandem OLED. Trong đó, thay vì xếp chồng 2 lớp OLED với đầy đủ 3 loại điểm ảnh con (đỏ, xanh lá, xanh dương), thì chỉ có điểm ảnh con màu xanh dương được nhân đôi.

Như vậy, các điểm ảnh con màu đỏ và xanh lá chỉ còn tồn tại trong lớp chính, giúp quy trình sản xuất trở nên đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Do điểm ảnh xanh dương thường bị hao mòn nhanh hơn và tiêu thụ nhiều điện năng hơn, phiên bản đơn giản hóa cũng giúp kéo dài tuổi thọ của màn hình.