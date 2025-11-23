Một người tại Mỹ không qua khỏi vì chủng cúm chưa từng thấy ở người

Một người tại bang Washington không qua khỏi sau khi mắc cúm gia cầm H5N5. Song nguy cơ với cộng đồng vẫn thấp và chưa có dấu hiệu lây giữa người với người.

Chủng H5N5 cũng được đánh giá là không mang đến mối đe dọa lớn so với H5N1. Ảnh: Oregon Live.

Cơ quan Y tế bang Washington xác nhận một người dân địa phương đã không qua khỏi sau khi mắc cúm gia cầm H5N5 - ca bệnh trên người đầu tiên được ghi nhận trên thế giới, Reuters đưa tin. Bệnh nhân là người cao tuổi, có bệnh nền, sinh sống tại hạt Grays Harbor, cách Seattle khoảng 125 km về phía tây nam.

Giới chức cho biết người này nhập viện từ đầu tháng 11 trong tình trạng sốt cao, lú lẫn và gặp vấn đề về hô hấp. Điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân nuôi một đàn gia cầm trong sân sau, khu vực chăn nuôi từng có sự tiếp xúc với chim hoang dã.

Tiến sĩ Beth Lipton, bác sĩ thú y y tế công cộng của bang Washington, thông tin rằng hai con gia cầm trong đàn đã chết vì bệnh vài tuần trước, trong khi số còn lại vẫn khỏe mạnh. Mẫu môi trường lấy quanh chuồng nuôi sau đó ghi nhận sự hiện diện của virus H5N5.

Sở Y tế bang Washington khẳng định nguy cơ lây nhiễm đối với cộng đồng vẫn ở mức thấp. Không có người tiếp xúc gần nào dương tính với cúm gia cầm và đến nay chưa ghi nhận bằng chứng virus H5N5 có thể lây truyền từ người sang người. Những người từng tiếp xúc với bệnh nhân hoặc đàn gia cầm đều đang được theo dõi sức khỏe.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trường hợp này không làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Chủng H5N5 cũng được đánh giá là không mang đến mối đe dọa lớn so với H5N1 - loại virus từng gây khoảng 70 ca nhiễm nhẹ ở lao động trang trại tại Mỹ trong giai đoạn 2024-2025. Sự khác biệt giữa H5N5 và H5N1 nằm ở một loại protein liên quan đến quá trình virus thoát khỏi tế bào bị nhiễm và lan sang các tế bào lân cận.

Cúm gia cầm đã được phát hiện ở nhiều quần thể chim kể từ tháng 1/2022 và đến tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên ghi nhận trên bò sữa. Virus có khả năng lây nhiễm cho cả chim lẫn động vật có vú, bao gồm lợn, gia súc và mèo. Con người cũng có thể mắc bệnh khi tiếp xúc gần với động vật nhiễm virus, khiến nhóm lao động trang trại trở thành đối tượng có nguy cơ cao hơn.