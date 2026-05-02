Một doanh nghiệp bất động sản liên tục kiếm lời từ chứng khoán

3 tháng đầu năm, Lideco ghi nhận doanh thu thuần chưa đến 4,5 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính đạt gần 14 tỷ đồng, giúp lợi nhuận tăng mạnh.

Lideco là chủ dự án Khu đô thị Lideco nằm trên đường 32 (xã Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm - Lideco (HoSE: NTL) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu vỏn vẹn chưa đầy 4,5 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, trong khi mảng bất động sản chỉ đóng góp gần 348 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù là doanh nghiệp địa ốc, doanh thu tài chính của Lideco quý vừa qua lại lên tới gần 14 tỷ đồng , vượt xa nguồn thu từ hoạt động cốt lõi.

Trong kỳ, nhờ tổng chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp giảm 12%, giúp lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt gần 15 tỷ đồng , tăng 130% so với quý I/2025, đồng thời ghi nhận mức cao nhất trong 7 quý gần nhất.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Lideco đạt gần 1.920 tỷ đồng , tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 646 tỷ đồng , tập trung phần lớn ở dự án Dịch Vọng với giá trị hơn 511 tỷ đồng .

Đáng chú ý, danh mục chứng khoán kinh doanh của Lideco có giá gốc lên tới 576 tỷ đồng , trong khi giá trị hợp lý cuối kỳ đạt 644 tỷ, tương ứng mức lãi tạm tính khoảng 12%. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu TCH với giá gốc 308 tỷ đồng , giá trị hợp lý 369 tỷ, tạm lãi khoảng 20%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn duy trì gần 290 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Lideco tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm được thành lập từ năm 1974. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2004 và niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ năm 2007. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình và tư vấn bất động sản.

Thực tế, đây không phải lần đầu Lideco ghi nhận doanh thu bất động sản ở mức thấp. Từ năm ngoái đến nay, hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp gần như chững lại do vướng thủ tục pháp lý tại các dự án. Trong bối cảnh đó, công ty được cổ đông thông qua chủ trương sử dụng một phần vốn nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán.

Theo đó, năm 2025, Lideco chỉ ghi nhận 18 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động xây lắp, cho thuê và cung cấp dịch vụ, không phát sinh doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, nhờ khoản lãi 70 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán và gần 42 tỷ đồng lãi tiền gửi, doanh nghiệp vẫn đạt 33 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Do chưa thể ghi nhận doanh thu bất động sản, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng với mục tiêu doanh thu 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng , đi lùi so với kết quả đạt được năm ngoái. Với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 6% kế hoạch doanh thu nhưng đã đạt 61% mục tiêu lợi nhuận.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, một số cổ đông Lideco bày tỏ lo ngại khi công ty dành hàng trăm tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán trong khi vẫn cần nguồn lực cho các dự án mới. Ban lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận đây là kênh có rủi ro, song cho rằng quy mô hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát và không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động chung. Công ty cũng cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhằm hạn chế rủi ro.