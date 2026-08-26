Một chuỗi nhà hàng đóng hàng loạt chi nhánh

Chuỗi nhà hàng chuyên món Lào Khao Lao đã thu hẹp mạnh mạng lưới hoạt động tại Việt Nam. Riêng tại Hà Nội, thương hiệu này hiện chỉ còn 2 cơ sở, thay vì 9 nhà hàng như trước đây.

Khao Lao, chuỗi nhà hàng chuyên món Lào thuộc Goldsun Food, đang thu hẹp đáng kể hệ thống sau nhiều năm mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Theo xác nhận của đại diện Khao Lao, thương hiệu đã đóng cửa loạt cơ sở tại Hà Nội và hiện chỉ còn 2 nhà hàng tại Aeon Mall Hà Đông và GO! Thăng Long. Trước đó, Khao Lao từng có 9 cơ sở tại Thủ đô.

Trên phạm vi cả nước, hệ thống Khao Lao cũng giảm mạnh. Từ quy mô 18 nhà hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM, Khao Lao hiện còn 7 cơ sở, gồm 2 tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 4 tại TP.HCM.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, thương hiệu đã thu hẹp 11 điểm bán, tương đương hơn 60% mạng lưới so với quy mô 18 cơ sở trước đây.

Từ chuỗi 18 nhà hàng đến cuộc tái cấu trúc mạng lưới

Khao Lao là một trong những thương hiệu thuộc Goldsun Food, doanh nghiệp đang vận hành nhiều chuỗi F&B tại Việt Nam như King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, Capricciosa, Tasaki BBQ, Meiwei...

Goldsun Food được thành lập vào tháng 10/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, năm 2024 công ty tăng vốn điều lệ từ 1.226 tỷ đồng lên 1.265 tỷ đồng .

Khao Lao được định vị với nhóm món ăn đặc trưng của Lào như lạp, gỏi, thịt nướng, xôi và lẩu. Mô hình này từng được mở rộng tại các trung tâm thương mại, khu dân cư và những tuyến phố đông khách ở Hà Nội, TP.HCM cũng như Bắc Ninh.

Tuy nhiên, việc mạng lưới giảm từ 18 xuống 7 cơ sở cho thấy doanh nghiệp đang có sự điều chỉnh đáng kể về độ phủ của thương hiệu.

Đáng chú ý, Goldsun Food từng là công ty liên kết của CTCP Chứng khoán VNDirect.

Theo Báo cáo thường niên 2024 của VNDirect, Goldsun Food ghi nhận 1.377 tỷ đồng doanh thu trong năm 2024, giảm 32% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế còn 5 tỷ đồng , giảm 74%. Tổng tài sản cuối năm đạt 1.523 tỷ đồng .

Các số liệu trên được VNDirect công bố trong bối cảnh Goldsun Food khi đó vẫn là công ty liên kết của doanh nghiệp chứng khoán này.

Đến ngày 21/3/2025, HĐQT VNDirect thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Goldsun Food. Sau giao dịch, Goldsun Food không còn là công ty liên kết của VNDirect. Giá trị thương vụ không được công bố.

F&B tăng doanh thu nhưng hàng chục nghìn cửa hàng rời thị trường

Sự thu hẹp của Khao Lao diễn ra trong bối cảnh thị trường F&B Việt Nam vẫn tăng trưởng về doanh thu nhưng trải qua quá trình sàng lọc mạnh.

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 2025 của iPOS.vn và Nestlé Professional, toàn ngành đạt doanh thu hơn 726.500 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 5,5% so với năm trước đó. Số lượng cửa hàng F&B đạt khoảng 329.500, tăng 2%.

Tuy nhiên, đằng sau mức tăng trưởng này là áp lực ngày càng lớn lên các điểm bán. Báo cáo cho thấy thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh và sàng lọc rõ nét hơn khi người tiêu dùng có xu hướng thận trọng trong chi tiêu, trong khi doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí vận hành và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường từng ghi nhận hơn 50.000 cửa hàng F&B rời khỏi thị trường. Số lượng điểm bán vào cuối quý II giảm 7,1% so với năm 2024, trong đó Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận mức giảm trên 11%.

Điều này cho thấy quy mô doanh thu toàn ngành không đồng nghĩa mọi thương hiệu hay điểm bán đều hưởng lợi. Các chuỗi có mạng lưới lớn phải liên tục đánh giá hiệu quả từng vị trí, trong khi những thương hiệu có tốc độ mở rộng nhanh cũng đứng trước bài toán cân bằng giữa độ phủ và khả năng sinh lời.

Với Khao Lao, việc giữ lại 7 cơ sở tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM thay vì duy trì mạng lưới 18 điểm cho thấy thương hiệu đang chuyển sang mô hình tinh gọn hơn.

Đây cũng không phải trường hợp duy nhất trong hệ thống Goldsun Food. Trước đó, một số thương hiệu F&B trên thị trường cũng liên tục điều chỉnh mạng lưới, đóng những cửa hàng tại các vị trí không còn phù hợp để tái phân bổ nguồn lực.

Trong bối cảnh thị trường F&B bước vào giai đoạn thanh lọc, bài toán của các chuỗi nhà hàng không còn đơn thuần là mở thêm bao nhiêu cửa hàng, mà ngày càng tập trung vào khả năng duy trì doanh thu, kiểm soát chi phí và tạo lợi nhuận trên từng điểm bán.