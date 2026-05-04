Moody’s nâng triển vọng kinh tế Việt Nam

Việt Nam là quốc gia duy nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Moody’s nâng triển vọng lên mức "Tích cực" trong đợt đánh giá mới.

Ngày 4/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Moody’s đã chính thức nâng triển vọng của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Ba2.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được Moody’s trao niềm tin với triển vọng "Tích cực" ở thời điểm hiện tại.

Lý do chính khiến Moody’s nâng triển vọng Việt Nam lên "Tích cực" đến từ niềm tin vào nỗ lực cải cách. Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ từ cuối năm 2024 đến nay.

Moody’s nhận định sức cạnh tranh của Việt Nam đang được củng cố nhờ 3 trụ cột gồm số hóa, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chảy vào bền vững là minh chứng rõ nhất cho vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, nỗi lo về các biện pháp bảo hộ thương mại từ các thị trường lớn như Mỹ đã giảm bớt so với dự kiến.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động vì địa chính trị, giá năng lượng và chi phí vận chuyển tăng cao, Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt. Nhờ cơ cấu năng lượng đa dạng và dự trữ ngoại hối mạnh mẽ, Việt Nam có một "bộ đệm" đủ dày để vượt qua áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần xử lý. Đó là những rủi ro còn tồn tại trong hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và một số tồn tại về thể chế. Đây chính là những rào cản đang ngăn Việt Nam tiến lên các mức xếp hạng cao hơn nữa.

Việc Moody’s đưa triển vọng của Việt Nam vào vùng "Tích cực" không phải là điều chưa từng có tiền lệ. Trước đó, vào tháng 3/2021, tổ chức này cũng từng đưa ra dự báo tương tự, làm tiền đề cho bước ngoặt nâng hạng tín nhiệm từ Ba3 lên Ba2 vào năm 2022.

Tuy nhiên, lần nâng hạng trở lại này mang một ý nghĩa rất khác. Nếu như năm 2021 là sự ghi nhận cho khả năng "vượt bão" đại dịch Covid-19, thì lần này cho thấy sự tin tưởng của Moody’s vào "chất lượng" của nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang bị hạ bậc hoặc giữ mức ổn định do nợ công tăng cao thì triển vọng "Tích cực" trong thang đo của các tổ chức tài chính quốc tế uy tín sẽ giúp Việt Nam thu hút những dòng vốn ngoại chất lượng và bền vững hơn.