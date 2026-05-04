Moody’s nâng triển vọng kinh tế Việt Nam

  • Thứ hai, 4/5/2026 18:54 (GMT+7)
Việt Nam là quốc gia duy nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Moody’s nâng triển vọng lên mức "Tích cực" trong đợt đánh giá mới.

Việt Nam vừa được Moody’s nâng triển vọng lên "Tích cực". Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 4/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Moody’s đã chính thức nâng triển vọng của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Ba2.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được Moody’s trao niềm tin với triển vọng "Tích cực" ở thời điểm hiện tại.

Lý do chính khiến Moody’s nâng triển vọng Việt Nam lên "Tích cực" đến từ niềm tin vào nỗ lực cải cách. Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ từ cuối năm 2024 đến nay.

Moody’s nhận định sức cạnh tranh của Việt Nam đang được củng cố nhờ 3 trụ cột gồm số hóa, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chảy vào bền vững là minh chứng rõ nhất cho vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, nỗi lo về các biện pháp bảo hộ thương mại từ các thị trường lớn như Mỹ đã giảm bớt so với dự kiến.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động vì địa chính trị, giá năng lượng và chi phí vận chuyển tăng cao, Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt. Nhờ cơ cấu năng lượng đa dạng và dự trữ ngoại hối mạnh mẽ, Việt Nam có một "bộ đệm" đủ dày để vượt qua áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần xử lý. Đó là những rủi ro còn tồn tại trong hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và một số tồn tại về thể chế. Đây chính là những rào cản đang ngăn Việt Nam tiến lên các mức xếp hạng cao hơn nữa.

Việc Moody’s đưa triển vọng của Việt Nam vào vùng "Tích cực" không phải là điều chưa từng có tiền lệ. Trước đó, vào tháng 3/2021, tổ chức này cũng từng đưa ra dự báo tương tự, làm tiền đề cho bước ngoặt nâng hạng tín nhiệm từ Ba3 lên Ba2 vào năm 2022.

Tuy nhiên, lần nâng hạng trở lại này mang một ý nghĩa rất khác. Nếu như năm 2021 là sự ghi nhận cho khả năng "vượt bão" đại dịch Covid-19, thì lần này cho thấy sự tin tưởng của Moody’s vào "chất lượng" của nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang bị hạ bậc hoặc giữ mức ổn định do nợ công tăng cao thì triển vọng "Tích cực" trong thang đo của các tổ chức tài chính quốc tế uy tín sẽ giúp Việt Nam thu hút những dòng vốn ngoại chất lượng và bền vững hơn.

Đến năm 2030, Việt Nam lọt top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Nghị quyết của Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới vào 2030.

12:19 24/4/2026

IMF: Việt Nam sắp vượt Thái Lan thành nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á

Dự báo của IMF cho thấy Việt Nam sẽ chính thức vượt Thái Lan về quy mô GDP theo sức mua tương đương (PPP) ngay trong năm 2026, qua đó vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

22:37 21/4/2026

UOB dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng 7%

UOB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026 có thể tăng trưởng khoảng 7% trong bối cảnh áp lực từ cú sốc năng lượng và rủi ro bên ngoài gia tăng.

21:05 17/4/2026

Hồng Nhung

Việt Nam Moody’s kinh tế Việt Nam

    ADB du bao kinh te Viet Nam tang 7,2% nam 2026 hinh anh

    ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 7,2% năm 2026

    17:53 10/4/2026 17:53 10/4/2026

    0

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, với tăng trưởng dự kiến đạt 7,2% năm 2026, bất chấp rủi ro toàn cầu gia tăng.

    Thuong mai Viet Nam - Trung Quoc tang toc ky luc hinh anh

    Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng tốc kỷ lục

    20:50 14/4/2026 20:50 14/4/2026

    0

    Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô thương mại liên tục lập kỷ lục, dòng vốn đầu tư gia tăng mạnh và chuỗi cung ứng ngày càng gắn kết.

