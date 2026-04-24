Đến năm 2030, Việt Nam lọt top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Nghị quyết của Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới vào 2030.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngày 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, trong đó đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao và định vị lại vai trò của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

5 năm nữa Việt Nam lọt top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Theo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2026-2030 là đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Đáng chú ý, Quốc hội đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Cùng với đó, Nghị quyết nhấn mạnh việc nâng cao toàn diện đời sống người dân, phát triển mạnh mẽ văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể cho thấy định hướng tăng tốc rõ rệt. Trong đó, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 dự kiến đạt 8.500 USD /người; tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa khoảng 15-16%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14-15%/năm.

Trong cơ cấu nền kinh tế, khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực, với tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân khoảng 12,4%/năm và tỷ trọng đạt 28% GDP. Song song, kinh tế số được kỳ vọng chiếm khoảng 30% GDP, trong khi kinh tế xanh đóng góp khoảng 10% vào quy mô nền kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách thể chế

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Nghị quyết xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Nền kinh tế sẽ tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, phát triển mạnh các ngành công nghiệp nền tảng như năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, công nghệ số và sinh học. Đồng thời, các ngành dịch vụ được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, gia tăng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng.

Trong khi đó, nông nghiệp được tái cơ cấu theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Quochoi.vn.

Một trong những giải pháp trọng tâm được nhấn mạnh là hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại và cạnh tranh nhằm tạo đột phá cho tăng trưởng. Nghị quyết yêu cầu chuyển mạnh phương thức quản lý Nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm với việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng số hóa toàn bộ quy trình, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, qua đó rút ngắn thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là đưa môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Bên cạnh đó, Nghị quyết nhấn mạnh việc phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp trong nước tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thị trường trong nước cũng được xác định là điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng, với định hướng chuyển dịch sang các loại hình phân phối hiện đại và triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô lớn, hiệu quả.

Song song, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, ưu tiên các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, bền vững.