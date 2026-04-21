IMF: Việt Nam sắp vượt Thái Lan thành nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á

Dự báo của IMF cho thấy Việt Nam sẽ chính thức vượt Thái Lan về quy mô GDP theo sức mua tương đương (PPP) ngay trong năm 2026, qua đó vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

IMF dự báo GDP theo sức mua tương đương của Việt Nam sẽ đạt gần 3.000 tỷ USD vào năm 2031. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dự báo mới nhất về quy mô kinh tế giai đoạn 2026-2031 của International Monetary Fund (IMF), nhóm 6 nền kinh tế lớn Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể về thứ tự tăng trưởng, đặc biệt ở chỉ số GDP sức mua tương đương (PPP).

Theo đó, năm 2026, GDP PPP của Việt Nam dự báo đạt khoảng 2.030 tỷ USD , qua đó chính thức vượt Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia với quy mô GDP PPP khoảng 5.450 tỷ USD . Việt Nam cũng là nền kinh tế duy nhất trong nhóm, ngoài Indonesia, có nền kinh tế vượt mốc 2.000 tỷ USD theo sức mua tương đương trong năm nay.

Đáng chú ý, theo kịch bản dự báo của IMF, khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được nới rộng trong những năm tiếp theo. Đến năm 2031, quy mô GDP PPP của Việt Nam được dự báo đạt khoảng 2.950 tỷ USD , cao hơn Thái Lan hơn 500 tỷ USD , đồng thời bỏ xa Malaysia và Philippines, qua đó củng cố vững chắc vị thế nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN theo sức mua tương đương.

Trong khi đó, Indonesia tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực với GDP PPP dự kiến đạt khoảng 7.690 tỷ USD vào năm 2031, bỏ xa phần còn lại của Đông Nam Á.

Tuy nhiên, GDP danh nghĩa và GDP sức mua tương đương là 2 chỉ số khác nhau. GDP danh nghĩa thể hiện tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ một quốc gia tạo ra, quy đổi theo tỷ giá hiện hành của đồng USD. Trong khi đó, GDP sức mua tương đương phản ánh sức mua thực tế, tức cùng một số tiền có thể mua được bao nhiêu hàng hóa và dịch vụ ở mỗi quốc gia sau khi đã điều chỉnh theo mặt bằng giá.

Điều này đồng nghĩa ở những quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp như Việt Nam, cùng một lượng tiền có thể tạo ra nhiều giá trị tiêu dùng hơn so với các nền kinh tế có giá cả cao.

Do vậy, việc Việt Nam vượt Thái Lan theo quy mô GDP PPP phản ánh quy mô và sức mua của nền kinh tế, chưa đồng nghĩa với việc Việt Nam đã vượt Thái Lan về mức sống hay sức mạnh kinh tế tổng thể.