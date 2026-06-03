Món bánh dân dã của Việt Nam bất ngờ gây sốt ở Mỹ

Từ món ăn quen thuộc của miền Trung Việt Nam, bánh ram ít đang khiến nhiều thực khách tại Mỹ thích thú nhờ sự kết hợp độc đáo giữa lớp bánh giòn rụm và dẻo mềm.

Bánh ram ít bất ngờ gây chú ý tại Mỹ Một TikToker tại Mỹ không ngần ngại chấm bánh ram ít Việt Nam 9/10 và gọi đây là một trong những món ngon nhất từng thử

Ngày 23/5, TikToker Julia Vuong, người có ảnh hưởng trong mảng ẩm thực, đăng tải đoạn video ghi lại trải nghiệm thưởng thức bánh ram ít tại khu Westminster (thành phố California, Mỹ) nhận được sự chú ý.

Mở đầu video, cô gái không giấu được sự hào hứng khi giới thiệu đây có thể là một trong những món ăn Việt Nam ngon nhất mà cô từng thưởng thức.

"Tôi đã ăn món này cách đây một tuần và phải quay lại mua thêm lần nữa", Julia chia sẻ.

Trên khay là những chiếc bánh ram ít vàng óng, được trình bày đẹp mắt. Theo cô, phần đế là bánh ram chiên giòn rụm, trong khi lớp bánh phía trên được hấp mềm dẻo với kết cấu tương tự mochi nhưng mang hương vị mặn. Bên trong là nhân tôm và thịt ba chỉ.

Điểm khiến cô ấn tượng nhất chính là sự tương phản trong kết cấu của món ăn. Lớp bánh bên dưới giòn tan, trong khi phần bánh phía trên lại mềm, dai và dẻo. Sự kết hợp này tạo nên trải nghiệm thú vị trong từng miếng cắn.

Do quán chỉ chiên bánh sau khi nhận đơn nên Julia phải chờ khoảng 15 phút mới có thể thưởng thức. Tuy nhiên, cô cho rằng khoảng thời gian chờ đợi hoàn toàn xứng đáng.

Trong lúc ăn, cô liên tục tìm kiếm phần nhân bên trong chiếc bánh. Sau vài miếng đầu tiên vẫn chưa thấy nhân, cô hài hước đùa rằng không biết quán có "quên bỏ nhân" hay không.

"Tôi phải cắn đến miếng thứ ba mới chạm tới phần nhân. Phải nói là họ cho nhân hơi ít một chút", cô chia sẻ.

Dù vậy, khi thưởng thức đến phần nhân tôm thịt bên trong, Julia vẫn tỏ ra thích thú. Cô liên tục gật gù và dành nhiều lời khen cho sự hòa quyện giữa vị béo của thịt, vị ngọt của tôm cùng lớp bánh dẻo thơm bên ngoài.

Bánh ram ít gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa lớp bánh chiên giòn và nhân tôm thịt đậm đà.

Một trong những yếu tố khiến cô yêu thích món ăn này là nước mắm đi kèm. "Tôi rất thích chan thật nhiều nước mắm lên bánh. Chỉ cần ngửi thấy mùi nước mắm thôi là đã thấy hấp dẫn rồi", cô chia sẻ. Ở phần chú thích, Julia không ngần ngại chấm món ăn số điểm 9/10.

Không chỉ Julia, bánh ram ít cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm trên TikTok. Khi tìm kiếm cụm từ "banh ram it", có thể thấy loạt video của thực khách nước ngoài ghi lại quá trình tự làm hoặc thưởng thức món ăn này.

Nhiều người đặc biệt ấn tượng với lớp bánh ram giòn rụm ở phía dưới. "Bánh có độ giòn rất vui miệng"; "Tôi mê cảm giác vừa giòn vừa dẻo của món này"; "Đây là món ăn Việt Nam mà tôi muốn giới thiệu cho bạn bè".

Tại một số nhà hàng Việt ở thành phố California, một phần bánh ram ít hiện được bán với giá khoảng 11- 13 USD (tương đương gần 300.000-340.000 đồng). Đơn cử như nhà hàng Quan Hop tại khu Westminster niêm yết phần bánh ram ít giá 11,75 USD (khoảng 310.000 đồng).

Bánh ram ít là một trong những món bánh truyền thống nổi tiếng của xứ Huế. Đây vốn là món ăn từng được đưa vào thực đơn cung đình nhờ hương vị tinh tế và cách chế biến cầu kỳ.

Điều làm nên sức hấp dẫn của bánh ram ít nằm ở sự kết hợp tưởng chừng đối lập giữa hai loại bánh riêng biệt. Phần bánh ram phía dưới được chiên vàng giòn rụm, trong khi phần bánh ít bên trên lại mềm dẻo từ bột nếp, ôm trọn nhân tôm thịt đậm đà. Khi ăn cùng nước mắm chua ngọt, thực khách có thể cảm nhận đồng thời vị giòn, dẻo, béo và mặn ngọt hòa quyện trong cùng một miếng bánh.