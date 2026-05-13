Món ăn khiến học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm bị ngộ độc

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, xác định nguyên nhân liên quan vi khuẩn Salmonella spp.

Theo báo cáo, vụ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 1 tại 215 Trần Xuân Soạn và cơ sở 2 tại 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP.HCM). Ca mắc đầu tiên được ghi nhận lúc 17h10 ngày 24/4.

Tổng cộng có 112 người mắc ngộ độc thực phẩm, không ghi nhận trường hợp không qua khỏi. Đây là vụ ngộ độc xảy ra tại bếp ăn trường học với số người mắc trên 30 người.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy tác nhân gây ngộ độc là vi sinh, trong đó phát hiện Salmonella spp. và Escherichia coli trong mẫu thực phẩm và bệnh phẩm.

Trong báo cáo kết thúc vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác định nhóm thức ăn nguyên nhân gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, cùng trứng và các sản phẩm từ trứng.

Vụ ngộ độc được xác định kết thúc lúc 9h ngày 26/4, thời điểm ghi nhận ca mắc cuối cùng.

Theo ông Lê Minh Hải, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp cùng ngành y tế triển khai điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đơn vị cung cấp thức ăn cho cả hai cơ sở của trường là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ quy trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm của doanh nghiệp này. Đồng thời, mẫu thực phẩm lưu của bữa ăn ngày 24/4 cũng được lấy để xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây ngộ độc.

Ngoài việc kiểm tra nguồn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM còn yêu cầu kiểm tra sức khỏe toàn bộ nhân viên tham gia chế biến và phục vụ suất ăn để xác định các yếu tố nguy cơ liên quan.

Ông Hải cho biết đến nay, cơ quan chức năng cơ bản xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan bữa ăn tại trường học. Tuy nhiên, việc kết luận chính xác nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan vẫn cần thêm thời gian.

“Để xử lý vụ việc, chúng tôi không chỉ xác định thực phẩm nào gây ngộ độc mà còn phải làm rõ có hay không hành vi vi phạm hành chính hoặc dấu hiệu vi phạm hình sự về an toàn thực phẩm”, ông Hải nói.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cơ quan chức năng đang phối hợp với Sở Y tế để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng sức khỏe của các học sinh, bao gồm xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, mức độ ảnh hưởng sức khỏe và các yếu tố chuyên môn khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý phù hợp.

Ông Hải cho biết đây cũng là lý do đến nay Sở chưa thể công bố cụ thể đơn vị nào sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định pháp luật.