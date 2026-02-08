Mối tình kín tiếng của Lee Kang-in và tiểu thư tài phiệt

|
Gần đây, Park Sang-hyo - người được truyền thông Hàn Quốc xác nhận là bạn gái của tiền vệ Lee Kang-in - thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một buổi gặp mặt dành cho vợ và bạn gái các cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG). Tấm hình được Angelina Zabarnyi, người mẫu và influencer Ukraine, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Angelina Zabarnyi.
Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Kang-in (sinh năm 2001) đang có mối quan hệ tình cảm với Park Sang-hyo, con gái của ông Park Jin-won - Phó chủ tịch Doosan Bobcat Korea. Cô còn được biết đến là tiểu thư tài phiệt đời thứ 5 của Tập đoàn Doosan. Hai người được cho là quen nhau từ đầu năm 2024 tại Paris (Pháp), nơi Lee Kang-in đang thi đấu cho PSG, còn Park Sang-hyo đang theo học cao học. Ảnh: @croissanghyo/Instagram.
Mối quan hệ bắt đầu khi chị gái của Lee Kang-in quen biết Park Sang-hyo thông qua một cộng đồng người Hàn Quốc tại Paris. Sau đó, cả hai dần trở nên thân thiết khi thường xuyên gặp nhau tại sân vận động của PSG cũng như trong các sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Chosun.
Một nguồn tin thân cận tiết lộ Lee Kang-in và Park Sang-hyo có những buổi hẹn hò giản dị như nhiều cặp đôi khác, cùng đi dạo trong thành phố, thưởng thức ẩm thực và theo dõi các trận đấu bóng đá. Cặp đôi cũng được cho là thường xuyên diện trang phục tương đồng. Ảnh: Chosun.
Tháng 6/2024, cặp đôi còn bị bắt gặp cùng đi xem một trận bóng chày tại sân Jamsil (Seoul, Hàn Quốc), cùng mặc áo của đội bóng. Đáng chú ý, chị gái của Lee Kang-in cũng có mặt trong buổi hẹn hò này, cho thấy mối quan hệ nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: Naver.
Ngày 26/5/2025, Lee Kang-in và Park Sang-hyo tiếp tục gây chú ý khi cùng nhau xuất hiện tại sân vận động Roland Garros - nơi diễn ra giải quần vợt Pháp mở rộng. Truyền thông quốc tế ghi lại khoảnh khắc Park Sang-hyo tựa đầu vào ngực bạn trai giữa đám đông, cho thấy sự thân mật của cặp đôi. Ảnh: Chosun.
Trước đó một ngày, dù không được ra sân trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp giữa PSG và Reims, Lee Kang-in vẫn ăn mừng cùng đồng đội sau chiến thắng 3-0. Park Sang-hyo cũng có mặt trên sân trong thời điểm đội bóng tổ chức lễ đăng quang, cùng Lee Kang-in tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Chosun.
Park Sang-hyo sinh năm 1999, hơn Lee Kang-in 2 tuổi. Cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời có đời tư kín tiếng. Trang kênh Instagram cá nhân của cô đã khóa. Ảnh: @croissanghyo/Instagram.
Lee Kang-in được đánh giá là đang hài lòng với cuộc sống và định hướng phát triển tại PSG. Anh không có kế hoạch rời đội bóng nước Pháp trong kỳ chuyển nhượng, thay vào đó tập trung cạnh tranh vị trí và tìm kiếm cơ hội khẳng định giá trị bản thân. Ở mùa giải 2024/25, anh đã ghi được 2 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong đội hình đội bóng thủ đô nước Pháp. Ảnh: @kanginleeoficial/Instagram.
