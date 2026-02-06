Vợ Duy Mạnh bị móc túi ở Nhật Bản

Quỳnh Anh, vợ cầu thủ Duy Mạnh, khiến nhiều người lo lắng khi thông báo bị móc túi tại khu mua sắm sầm uất bậc nhất Tokyo.

Quỳnh Anh check-in tại Ginza, Tokyo trước khi bị móc túi. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Ngày 6/2, Nguyễn Quỳnh Anh, bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh, gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái thông báo bị móc túi trong chuyến đi Nhật Bản.

"Nụ cười tươi trước khi bị móc túi ở Ginza", cô viết, kèm theo bức ảnh check-in tại con phố mua sắm sầm uất bậc nhất tại Tokyo.

Một số người nghĩ rằng nàng WAG chỉ đùa vui và hỏi lại để xác nhận liệu ý của cô có phải là "mua sắm đến nhẵn túi". Đáp lại, Quỳnh Anh cho biết cô "bị trộm móc túi ăn cắp thẻ visa, chứ không phải tiêu hết tiền".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bạn bè, người hâm mộ để lại bình luận hỏi han khi Quỳnh Anh gặp chuyện "xui rủi" ngay những ngày giáp Tết.

Đây không phải lần đầu tiên vợ Duy Mạnh bị mất đồ khi sang nước ngoài. Tháng 10/2025, trong chuyến công tác Hàn Quốc, cô cũng tá hỏa khi bị mất vali cùng toàn bộ tài sản giá trị.

"Sang Hàn Quốc vừa mất vali, tài sản gì quý nhất cũng mất hết rồi. Giờ đi làm cho đến kiệt sức cũng không biết bao giờ cho đủ tiền mua lại được đồ đã mất", cô viết.

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là nàng WAG quen mặt với nhiều dân mạng qua mối tình với cầu thủ Duy Mạnh. Cô là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh kết hôn năm 2020, hiện có hai con - một trai, một gái. Cùng chị gái Huyền Mi, Quỳnh Anh hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm online.

Trên trang cá nhân, nàng WAG Hà Nội thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống bận rộn vì công việc, livestream bán hàng. Sinh ra trong gia đình giàu có, cô được người theo dõi ngưỡng mộ khi chia sẻ hành trình tự nỗ lực sắm được nhà, đất ở các khu "đất vàng".