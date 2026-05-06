Mỗi gia đình chính sách, khó khăn ở TP.HCM sắp được nhận 1 triệu đồng

TP.HCM sẽ tặng mỗi gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hộ bảo trợ xã hội... 1 triệu đồng nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Theo kế hoạch do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành, dịp 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng cho mỗi hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.



Một loạt công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, an sinh xã hội cũng sẽ khởi công.

Chính sách an sinh xã hội này là một trong nhiều nội dung của kế hoạch nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, do hai sở Y tế và Nội vụ chủ trì.

Dịp này, TP.HCM phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ở lĩnh vực giáo dục, TP.HCM sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án trường học với 1.251 phòng học được xây mới, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027.

Với nhóm hạ tầng giao thông, nhiều công trình trọng điểm sẽ khởi công từ tháng 6 như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành; tuyến cao tốc Hồ Tràm - Sân bay quốc tế Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành; khởi công cụm cảng biển Cái Mép Hạ; khởi công đường/hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu…

Song song với đó là các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm rõ những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; truyền thông về nhiệm vụ xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại TP.HCM; nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý, bổn phận và lòng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM.

Đặc biệt, Thành phố sẽ có hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của TP.HCM qua 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề liên quan tới xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Theo kế hoạch, trong quý 2 và quý 3/2026, TP.HCM phấn đấu thực hiện ít nhất 200 công trình chào mừng, tập trung vào 5 nhóm nội dung, bao gồm tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an sinh xã hội; hướng về biển đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thành phố kêu gọi toàn dân tại 168 phường, xã, đặc khu cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự đô thị, cải thiện môi trường sống, biến mỗi tuyến hẻm, dòng kênh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm vào tối 2/7.

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật dịp này là chương trình biểu diễn kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, diễn ra vào tối 5/6, tại Nhà hát Thành phố; chương trình nghệ thuật Lễ hội Làng Sen, do TP.HCM và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tại quê hương của Bác; triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các điểm bắn pháo hoa gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương); quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và một số điểm bắn tầm thấp để chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.